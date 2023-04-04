蘇寧家樂福重啟 上海首家新態店開業
在歷經商品斷貨、閉店疑慮風波的大型零售店家樂福近期迎來新的店面模式。日前家樂福上海首家新業態店「社區品質生活中心」在上海古北地區開幕。記者實地探訪發現，該店的2樓入駐蘇寧家電，3樓則為日常用品生鮮賣場。家樂福貌似以新店宣稱「回歸」。
據悉，家樂福古北店為1998年便存在。目前升級改造的亮點是1萬平方公尺家電精品館及5000平方公尺的超市，希望進一步滿足「智慧、國際、科技、品質、高端」等社區消費需求。而與先前店不同的是，雖然在陳列上面突出自家品牌，並宣稱以數位化增加便民服務，但目前還未能實際感受到與一般賣場的差異。
新開的蘇寧家電樓層，除3C產品外，也內含各種生活居家用品，同時在中國官方推行綠色家電消費下，蘇寧搭配開幕活動推出優惠。據銷售人員估算，一台原價人民幣4000多元空調在各種補貼折扣下，能便宜人民幣1000多元。
蘇寧易購相關負責人先前通過新聞晨報表示，該家電精品館是蘇寧易購與家樂福創新融合的「試點成果」。未來家電商品將與生鮮、進口食品、日用百貨、家紡清潔等品類「搭配使用」，引入更多新品類和新服務，升級為上海地區首家「蘇寧易家廣場」，進一步增強場景服務能力和互動體驗屬性。
在超市方面，貨架陳列擺放整齊，各品種類美食皆有，同時店內也在食品區設置餐飲區，讓民眾購買後能在現場直接休憩食用。
法商家樂福於1995年進入中國，家樂福店數量在2017年達到了259家巔峰。但自2018年起，中國家樂福的店開始以每年20多家的速度不斷關閉; 2019年9月，蘇寧全資子公司蘇寧國際出資人民幣48億元收購家樂福中國80%股份，家樂福集團持股比例降至20%。
當時蘇寧創始人張近東在2019年第4季工作會議上放言要在未來5年，一到三線城市開設300間家樂福店，同時實現對沃爾瑪的超車。不過此後遇到疫情衝擊，經營上迎來諸多挑戰。
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