蘇寧家樂福重啟 上海首家新態店開業

而上海另一個以往居民常造訪的中山公園龍之夢商場內的家樂福則拉下鐵門，門口有告示稱設備維修，但大陸網上不少民眾認為可能面臨閉店。(記者黃雅慧／攝影)

在歷經商品斷貨、閉店疑慮風波的大型零售店家樂福近期迎來新的店面模式。日前家樂福上海首家新業態店「社區品質生活中心」在上海古北地區開幕。記者實地探訪發現，該店的2樓入駐蘇寧家電，3樓則為日常用品生鮮賣場。家樂福貌似以新店宣稱「回歸」。

據悉，家樂福古北店為1998年便存在。目前升級改造的亮點是1萬平方公尺家電精品館及5000平方公尺的超市，希望進一步滿足「智慧、國際、科技、品質、高端」等社區消費需求。而與先前店不同的是，雖然在陳列上面突出自家品牌，並宣稱以數位化增加便民服務，但目前還未能實際感受到與一般賣場的差異。

新開的蘇寧家電樓層，除3C產品外，也內含各種生活居家用品，同時在中國官方推行綠色家電消費下，蘇寧搭配開幕活動推出優惠。據銷售人員估算，一台原價人民幣4000多元空調在各種補貼折扣下，能便宜人民幣1000多元。

蘇寧易購相關負責人先前通過新聞晨報表示，該家電精品館是蘇寧易購與家樂福創新融合的「試點成果」。未來家電商品將與生鮮、進口食品、日用百貨、家紡清潔等品類「搭配使用」，引入更多新品類和新服務，升級為上海地區首家「蘇寧易家廣場」，進一步增強場景服務能力和互動體驗屬性。

在超市方面，貨架陳列擺放整齊，各品種類美食 皆有，同時店內也在食品區設置餐飲區，讓民眾購買後能在現場直接休憩食用。

法商家樂福於1995年進入中國，家樂福店數量在2017年達到了259家巔峰。但自2018年起，中國家樂福的店開始以每年20多家的速度不斷關閉; 2019年9月，蘇寧全資子公司蘇寧國際出資人民幣48億元收購家樂福中國80%股份，家樂福集團持股比例降至20%。