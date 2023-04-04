我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

蘇寧家樂福重啟 上海首家新態店開業

記者黃雅慧／上海報導
而上海另一個以往居民常造訪的中山公園龍之夢商場內的家樂福則拉下鐵門，門口有告示稱設備維修，但大陸網上不少民眾認為可能面臨閉店。(記者黃雅慧／攝影)
而上海另一個以往居民常造訪的中山公園龍之夢商場內的家樂福則拉下鐵門，門口有告示稱設備維修，但大陸網上不少民眾認為可能面臨閉店。(記者黃雅慧／攝影)

在歷經商品斷貨、閉店疑慮風波的大型零售店家樂福近期迎來新的店面模式。日前家樂福上海首家新業態店「社區品質生活中心」在上海古北地區開幕。記者實地探訪發現，該店的2樓入駐蘇寧家電，3樓則為日常用品生鮮賣場。家樂福貌似以新店宣稱「回歸」。

據悉，家樂福古北店為1998年便存在。目前升級改造的亮點是1萬平方公尺家電精品館及5000平方公尺的超市，希望進一步滿足「智慧、國際、科技、品質、高端」等社區消費需求。而與先前店不同的是，雖然在陳列上面突出自家品牌，並宣稱以數位化增加便民服務，但目前還未能實際感受到與一般賣場的差異。

新開的蘇寧家電樓層，除3C產品外，也內含各種生活居家用品，同時在中國官方推行綠色家電消費下，蘇寧搭配開幕活動推出優惠。據銷售人員估算，一台原價人民幣4000多元空調在各種補貼折扣下，能便宜人民幣1000多元。

蘇寧易購相關負責人先前通過新聞晨報表示，該家電精品館是蘇寧易購與家樂福創新融合的「試點成果」。未來家電商品將與生鮮、進口食品、日用百貨、家紡清潔等品類「搭配使用」，引入更多新品類和新服務，升級為上海地區首家「蘇寧易家廣場」，進一步增強場景服務能力和互動體驗屬性。

在超市方面，貨架陳列擺放整齊，各品種類美食皆有，同時店內也在食品區設置餐飲區，讓民眾購買後能在現場直接休憩食用。

法商家樂福於1995年進入中國，家樂福店數量在2017年達到了259家巔峰。但自2018年起，中國家樂福的店開始以每年20多家的速度不斷關閉; 2019年9月，蘇寧全資子公司蘇寧國際出資人民幣48億元收購家樂福中國80%股份，家樂福集團持股比例降至20%。

當時蘇寧創始人張近東在2019年第4季工作會議上放言要在未來5年，一到三線城市開設300間家樂福店，同時實現對沃爾瑪的超車。不過此後遇到疫情衝擊，經營上迎來諸多挑戰。

家樂福古北店新開的蘇寧家電賣場配合中國官方綠色家電補貼，也推出折扣。(記者黃雅慧...
家樂福古北店新開的蘇寧家電賣場配合中國官方綠色家電補貼，也推出折扣。(記者黃雅慧／攝影)
家樂福新業態店面3樓為日常品賣場，貨架物品齊全，陳列整齊，且不時有工作人員定期整...
家樂福新業態店面3樓為日常品賣場，貨架物品齊全，陳列整齊，且不時有工作人員定期整理，且行走間距大。(記者黃雅慧／攝影)
家樂福首家新業態門店3月底在上海古北地區開幕，2樓新開蘇寧家電賣場。但可能逢工作...
家樂福首家新業態門店3月底在上海古北地區開幕，2樓新開蘇寧家電賣場。但可能逢工作日，人流並沒有很多。(記者黃雅慧／攝影)

疫情 沃爾瑪 美食

上一則

美股散戶進場意願 減弱

下一則

高端旅客減度假支出

延伸閱讀

馬英九關心重慶工業側重 官員稱電子工業走「中歐班列」出口

馬英九關心重慶工業側重 官員稱電子工業走「中歐班列」出口
無事可做 中國康希諾COVID-19疫苗廠停工半年

無事可做 中國康希諾COVID-19疫苗廠停工半年
陸生交流恢復 上海首批11交換生抵台

陸生交流恢復 上海首批11交換生抵台
庫克「中國行」行程豐富 開會探店還向米哈遊致敬

庫克「中國行」行程豐富 開會探店還向米哈遊致敬

熱門新聞

台灣常有季風帶來豐沛的雨量，即便如此仍遇到水情告急，影響耗水的半導體製造業；而台積美國新廠坐落的鳳凰城北部天候又比台灣乾燥。（路透）

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

2023-04-02 18:00
特斯拉兼推特執行長馬斯克。 （路透）

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

2023-03-28 07:45
「股神」巴菲特以「危機入市」操作著稱。美聯社

市場動盪宜守不宜攻？他學巴菲特危機入市 聚焦這3類股

2023-03-29 11:49
加州矽谷銀行無預警倒閉，讓不少存戶擔心存在銀行裡的錢。（路透）

銀行接連倒閉 存款安全嗎？專家籲別驚慌

2023-03-27 13:04
聯準會從去年9月到今年2月間，持有的龐大公債及機構債券都發生鉅額虧損，營業虧損約達420億美元。 （路透）

股本將淪負數…印鈔票的Fed也會嚴重虧損？原來是「這因素」

2023-03-28 08:52
南韓貿易協會28日發布統計數據，今年首2個月，南韓對中國貿易逆差累計50.7億美元，中國成為南韓今年最大貿易逆差國。照片為示意圖。路透

僅4年時間 中國成為南韓最大逆差國

2023-03-28 11:50

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播