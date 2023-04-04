4月台幣匯率走勢多變 看熱錢動向

匯銀主管表示，熱錢動向為主導4月台幣匯率的關鍵，預估台幣兌美元匯率將介於30.2至30.8元區間震盪。(本報資料照片)

國際金融市場瞬息萬變，為台幣匯率 4月走勢投下諸多不確定性。展望本月匯市表現，資深匯銀主管指出，熱錢動向仍為主導台幣匯率最重要的關鍵因素，預估本月台幣匯率將介於30.2至30.8元區間震盪波動。

回顧今年第一季，台幣匯率收在30.454元，單季升息 2.54角、升幅0.83%。進一步與主要亞洲貨幣相較，台灣主要貿易對手國韓元單季重貶3.15%，與台灣匯率走勢背道而馳；日圓匯率也貶值0.76%，貶幅落後韓元。

至於人民幣與星元，今年第一季分別兌美元升值1.17%和1.03%，較台幣匯率更加強勢。

大型銀行外匯交易員指出，美國消費者信心強勁、個人消費支出物價指數 （PCE）預計仍處於高檔，不過區域性銀行風險仍在，長短期公債利率倒掛，將使得聯準會升息之路阻礙重重，估計美元指數將於101至104區間波動。

台幣匯率走勢方面，由於台灣科技設計與製造廠庫存量仍高，去庫存將持續進行，3月製造業PMI低於枯榮線，且美台利差處高檔將抑制台幣匯率走勢，熱錢動向仍為影響台幣匯率走勢最關鍵的因素。

匯銀主管指出，聯準會點陣圖顯示，今年底美國政策利率的中位數維持於5.1%，市場預期升息將進入尾聲，不過金融系統性風險疑慮揮之不去，壓縮市場風險偏好，使國際美元低位盤整。

此外，台灣央行3月下旬宣布升息半碼，有助緩和美台利差，不過，主計總處公布2月外銷訂單年減18.3%，低於市場預期的17%，數據顯示自中國接單大減35%，對美、歐也衰退一成左右，外需在終端需求降溫、庫存水位仍高的影響下依舊疲軟，預料前三季將持續牽制台灣出口產業動向，貿易金流成為壓抑台幣匯率升勢的不利因子，且出口商拋匯需求在第二季初將明顯轉淡，預估台幣匯率將維持區間波動整理。