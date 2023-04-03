台北房市帶頭降溫 剛性買盤鬆動

台灣房市降溫，台北市首季帶頭降。據591新建案統計實價登錄，今年第1季台北市各行政區預售屋單價走跌，較去年同期房價 明顯遜色。觀察各區交易，有半數以上的行政區單價表現不如去年，顯示買方態度保守，剛性買盤鬆動。

業者指出，去年上半年房市仍屬熱絡，在市場氛圍襯托下，部分買方出手積極，碰到合適產品也會勇於加價；不過受升息、打炒房等衝擊，現階段買方寧願按兵不動，即便有意買房，追價意願也相當薄弱，使價格動能弱於去年。

統計顯示，以最具代表性的大安、松山兩區為例，去年首季在「耑序」及「敦仰」等高價案支撐下，最高單價仍能衝破200萬元（台幣，下同，約6.5萬美元）大關；反觀今年揭露的兩筆交易均屬於中小坪數個案，因而產生即使坐落精華地段，交易行情同樣是開倒車。

專家指出，房市籠罩在利空氛圍，加上《平均地權條例》中限制私法人購屋，都衝擊到高端住宅的購買意願，因此也讓大安區、松山區等高價住宅，今年都較難有突出的表現。

不僅如此，近年房價扶搖直上的北投、大同等區，房價亦見疲弱，尤其去年首季在「華固文臨」、「大承」等指標案帶動下，成交單價雙雙衝上區域前段班，但今年受大環境壓抑，價格高峰離去年同期尚有一段差距。

591房屋交易網新聞公關組副主任畢務潔表示，現階段預售個案除非在地段、社區規畫上擁有稀缺性、不可取代的亮點，吸引買方加價出手；不然價格想再衝高均有一定難度，隨著下半年陸續有總統大選等利空發酵，估計這樣的保守氛圍將持續好一陣子。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，前幾年的房市熱潮迄今高單價產品兩極，不是小宅產品，就是豪宅，而這兩者的發展在後續都面臨考驗，平均地權條例上路，豪宅常見為企業主或成立投資 公司購置，用以節稅或其他資產配置，當法人名義購置上採許可制，自然令該市場受限，當前也確實可見豪宅的買賣多有賠售或平轉，已無追高的情勢。