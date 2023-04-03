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中國新能源車 拚2030年市占率9成

記者黃雅慧／綜合報導
中國新能源車2030年將突破3200萬輛，市場占有率會突破九成。圖為去年在天津國際車展的新能源車。（中新社資料照片）
中國新能源車2030年將突破3200萬輛，市場占有率會突破九成。圖為去年在天津國際車展的新能源車。（中新社資料照片）

中國新能源汽車市場加足馬力，中國國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青2日在「2023中國電動汽車百人會」上表示，測算2025年新能源汽車銷量約1700萬輛，到2030年將突破3200萬輛，市場占有率會突破九成。

據21世紀經濟報導，王青說明，歐洲的「禁燃令」規定到2035年不再銷售以化石能源為主要原料的汽車，但中國目前未有相關計畫。也因此，如果歐洲在2035年完全實現「禁燃」，中國約在2040年前後會在增長部分實現新能源車對燃油車的替代。

王青指出，新能源汽車的增長有新增效應、也有替代效應。

目前新能源車的新增效應或比替代效應大，但隨著電池技術突破與配套體系完善，替代效應將逐步顯現。預計新能源汽車對燃油車的替代效應在2025年將達到60%，到了2030年突破94%。

雖然中國新能源汽車銷量快速提升，但王青指出目前在新能源汽車產業發展上仍存在晶片、金屬礦產與充電等挑戰。

王青說，一是在未來智慧汽車發展趨勢下，半導體使用數量會是目前燃油車的五到六倍，不過，中國目前晶片自給率仍低。

且隨著智慧化水平提升，便需要高階製程晶片，而這是中國下一步得解決的問題。

二是在戰略金屬礦產上，中國近些年在鋰、鎳、鈷資源的使用量占全球一半以上，但目前中國上述資源儲量占比非常低。

他建議靠市場體系解決市場波動和供求問題，同時仰賴民企開拓國際權益礦與海外市場。

三是目前充電與補能領域總量足夠，但公共充電樁的增速遠低於新能源汽車和充電樁整體的增速；居民社區的電力擴容跟不上新能源汽車的發展。特別遇到夏季用電高峰會增加電力供應緊張與調峰的壓力。

事實上，許多在中國車企將2030年作為新能源汽車發展的階段年限。

比如美系BMW汽車宣告在2030年集團新能源汽車將占集團銷售50%以上；德系福斯汽車（Volkswagen）表示，2030年底前，該集團將完成絕大部分中國車型的電動化；韓系起KIA汽車宣告2030年純電動汽車（EV）年銷量18萬，銷量占比要達40%。

汽車 晶片 國務院

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