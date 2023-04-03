中石化轉攻氫能 今年中投產

中國石油化工（中石化）加強氫能產業鏈一體化投資布局。（路透資料照片）

中國石油 化工集團董事長馬永生1日在「中國電動汽車 百人會論壇」表示，中國石化錨定中國第一氫能公司目標，加強氫能產業鏈一體化投資布局，計畫今年年中投產中國最大年產2萬噸庫車綠氫示範項目，同時正研究布局鄂爾多斯、烏蘭察布、包頭、漳州、海南洋浦等一批綠氫重大專案。

馬永生表示，預計未來五至十年中國汽車行業的電動化、互聯化、數智化、綠色化進程將加快，交通能源體系從傳統的油氣主導向油氣、氫融合重構。

馬永生談到中國石化的轉型進程，目標是打造現代化綜合能源服務商。他指出，新能源汽車對傳統能源行業而言是一種衝擊，也是一種機遇。中國石化現有的3萬多座加油站 的網路優勢，轉型之後能不斷滿足未來清潔智慧出行的需要。

截止2022年底，中國石化已布局充換電站2200餘座、建成加氫站98座，發展目標將3萬多座加油站，建設加油、加氣、充電、換電、加氫等的綜合服務網路。

馬永生表示，當前，氫能、汽車輕量化及電池材料等關鍵核心技術仍需克服難題，中石化成立氫能重點實驗室，啟動氫能的重大科技專案，採取產學研用協同的方式，加快氫的生產、儲運、加注全產業鏈核心技術突破。