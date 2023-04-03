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中國房市首季回暖 百強房企銷售增

記者林宸誼／綜合報導

隨著3月結束，機構統計數據顯示中國房企在第1季的銷售呈現全面回暖，百強房企銷售額年增8.2%，是2022年1月以來首次出現正增長。其中保利發展「稱王」，萬科、碧桂園分列第二名和第三名。

新京報報導，中指研究院企業研究總監劉水表示，隨著經濟預期邊際好轉，各地寬鬆政策持續公布及落地，消費者購房預期進一步上升，需求得到釋放，房企銷售站穩回升態勢明顯。

中指研究院統計數據顯示，今年前3月，TOP100房企銷售總額約1.76兆元（人民幣，下同，約2576億美元），年增8.2%，是2022年1月以來首次出現增長。其中，TOP100房企的3月單月銷售額與上月相比增長36.7%，與上年相比增長24.6%，繼續保持雙增長態勢。

同時，克而瑞研究中心統計數據顯示，今年3月，TOP100房企實現銷售操盤金額6608.6億元（約967.2億美元），年增29.2%，與上月相比增長42.3%。從累計業績來看，今年第1季，百強房企實現銷售操盤金額約1.48兆元，累計業績與上年同期相比轉正，增長3.1%。

從房企排名來看，今年第1季，保利發展超過碧桂園搶占榜首位置，萬科、碧桂園分列第二名和第三名。據中指研究院統計數據顯示，今年第1季，保利發展、萬科、碧桂園分別實現銷售額1138億元、993億元和880億元。

克而瑞研究中心統計數據顯示，保利發展、萬科、碧桂園分別實現操盤金額1059.1億元、993.4億元和836億元。

此外，在中指院、克而瑞研究中心這兩份榜單中，中海地產、華潤置地、招商蛇口、綠城中國分別位於第三名到第六名，地位較為「穩固」。

值得關注的是，在前十名的新面孔中，建發房產和華發股份依然保持迅猛增勢，業績排位衝刺到了前十名。建發房產也在2022年晉級前十名之後繼續保持了TOP10的名次。

劉水表示，在經歷第1季市場的階段性升溫後，第2季銷售將回歸正常市場節奏。當前市場也面臨較多不確定性，恢復的基礎尚不牢固，考慮到支持2到3月需求恢復最重要的因素，是疫情後積壓需求的集中釋放，這一因素在第2季對市場的支持作用將會邊際轉弱。

克而瑞研究中心指出，預計4月成交延續弱復甦，增長動能還將轉弱，熱點「恆熱」城市例如北京、上海、杭州、成都等改善需求持續釋放，預期高點運行，整體維穩。

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