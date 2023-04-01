台灣2月製造業景氣 衰退燈號連4藍 陳建仁：今年經濟成長可望保2

台灣發布2月製造業景氣概況，製造業景氣仍亮起低迷的藍燈。（中通社）

台經院31日發布2月製造業景氣燈號，燈號亮出代表景氣衰退第4顆藍燈。

台經院表示，2月信號值雖已接近變燈臨界值，但若排除春節因素，1月與2月數據合計來看，製造業出口、外銷訂單及生產指數 續呈雙位數衰退幅度，顯示國內製造業景氣仍處低迷。

台經院指出，因全球終端需求不振，出口持續衰退，國內製造業依舊疲軟，但因去年基期較低，且股市受到中國大陸解封，復工 復產帶動台商營運環境好轉激勵，加上國內製造業廠商看好當月景氣表現的廠商比率明顯高於看壞，推升經營環境面指標表現，整體製造業景氣信號值由1月9.64分，增加至2月10.49分。

歐美日製造業PMI仍在榮枯線下，表示製造業仍疲軟，大陸受惠封控解除，產銷秩序回溫抵消部分歐美國家製造業不振影響。

台灣製造業因全球終端需求依舊不振，產業鏈持續進行去化庫存調整，出口、生產指數及外銷訂單指標仍呈現衰退。

台經院表示，全球通膨、升息壓力仍在，歐美等經濟體貨幣緊縮期間拉長可能打擊消費需求，讓各國經濟成長承壓，惟中國大陸解封後，工商活動復工復產推升成長動能。

展望未來，美國矽谷銀行倒閉後，包括科技業、風險投資 及新創公司將面對籌資不易，影響其未來發展，此可能拉長美國科技業景氣回溫，增加經濟前景不確定性。

大陸產銷活動秩序恢復，PMI重回至擴張區，但港澳台商及外商企業投資仍衰退，顯示國外廠商對大陸經商環境信心不足。

台經院指出，中國國務院改組，成立中央科技委員會統籌中國科技戰略，短期來看，對兩岸科技業交流影響不大，但台灣科技產品有逾2成出口至大陸，未來後續發展將牽動台灣製造業表現，仍須觀察其變化。

行政院長陳建仁31日與各部會首長共同列席立法院進行施政報告及備詢，立委質疑，景氣已連4藍，甚至有民間機構預測今年經濟成長率無法保2，政府是否將有因應？但陳建仁回應，「保2是有可能的，接下來幾個月，台灣經濟景氣會有復甦的可能性。」