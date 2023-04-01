台灣國銀 對美曝險金額連四季上升

台灣的中央銀行31日公布去年底本國銀行國家風險統計，美國連續30季蟬聯國銀最大曝險國，至去年底曝險金額為1393.56億美元，寫歷史最高，單季增加45.21億美元，為前十大曝險國中最多，曝險金額連續四季上升。

央行金檢處副處長潘雅慧指出，國銀對美去年曝險金額連續四季成長，主因受到美國鷹派升息，及銀行資金拆存金額增加，美國是本國銀行主要資金調度之處，美國紐約為國際金融中心，台美雙方貿易往來密切，銀行有資金拆存、投資 需求。

但去年第4季國銀對美曝險增加主因，則是受到美國鷹派升息影響，增加美債吸引力，投資資金挪移，帶動信託資產、基金投資增加。

根據央行資料統計，國銀曝險前十大國家依序為美國、中國大陸、香港、盧森堡、日本、澳大利亞、新加坡 、越南 、英國及開曼群島，合計3,862億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.86%。

前十大曝險國中，新加坡與越南名次交換，新加坡升至第七大、越南降至第八大。潘雅慧解釋，越南經濟去年下半年轉差，銀行控管風險，對部分客戶到期不續借，導致去年第4季，國銀對越南曝險金額單季減少8.3億美元至173.4億美元，名次滑落至第八名。根據央行資料，越南2021年第1季成為國銀第十大曝險國，2022年第2季躍升第七大。

受到日圓升值影響，國銀對日本曝險金額去年第4季單季增加26.72億美元。而國銀對中國大陸曝險金額季增4.93億元或1.03％，至482.65億元。