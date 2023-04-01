華為去年淨利劇減68.7％ 經營利潤下滑及加大投入研發造成

華為去年全球銷售淨利為人民幣356億元，年減68.73％。(路透資料照片)

華為 31日發布去年（2022年）財報，去年全球銷售收入為人民幣6423億元（約933億美元），年增0.83％；淨利為人民幣356億（約51.7億美元），年減68.73％。華為表示，淨利下滑主因整體經營利潤在下滑，以及研發投入在加大。輪值董事長徐直軍因此強調，2023年是華為生存與發展的關鍵之年。

值得一提的是，華為剛剛完成新一屆董事會舉行換屆選舉，華為創辦人任正非之女孟晚舟 將從今（4月1日）起接棒華為輪值董事長，輪值期限為六個月，也讓她是否成為華為接班人的猜測再度升溫。

孟晚舟在31日召開的2022年度報告會上表示，依照公司「治理章程」，「我們是體制的接班、制度的接班，從來都不是個人接班，而是集體領導。華為不把公司命運繫於個人身上。」她在回答記者提問時還表示，「隨著法官批准檢方的撤訴申請，我的個人案件（加拿大引渡案）已經畫上了一個句號。」強調自己與團隊在工作中都會盡責履職。

2022年華為在運營商業務領域實現銷售收入人民幣2840億元（約412.6億美元），年增0.9％；企業業務實現銷售收入人民幣1332億元（約193.5億美元），年增30％；終端業務實現銷售收入人民幣2145億元（約311.6億美元），年減11.9％。

華為董事長梁華表示，2022年面對嚴峻複雜的外部形勢與挑戰，華為聚焦業務主航道，加強投入，解決關鍵困難點，進行架構創新，並透過系統工程提升綜合競爭力，保持了ICT基礎設施業務的穩定增長，實現數位能源、華為雲等新業務的快速增長，提升消費者用戶體驗和智慧汽車 部件競爭力。

孟晚舟表示，2022年經營依然面臨較大壓力，總體而言，經營業績符合預期。2022年末，華為的資產負債率為58.9％，淨現金餘額人民幣1763億元（約256.1億美元），財務狀況持續穩健，具有較強的韌性與彈性。2022年研發費用總額為人民幣1615億元（約234.6億美元），研發費用率25.1％，處於歷史高位。「面向未來，我們有壓力，更有信心！」

徐直軍直言，2023年是華為生存與發展的關鍵之年。「回顧2022年，嚴峻的外部環境和非市場因素，繼續影響著公司經營。身處暴風雨中，我們在繼續奔跑，努力保障業務連續，確保對客戶的支援與服務；我們也努力多打糧食，使自己既能生存下來，也能為未來的發展打下基礎。」

徐直軍還表示，華為和合作夥伴實現14奈米以上EDA工具的國產化，這意味著任何中國國產半導體企業都可以使用國產EDA工具設計14奈米以上的晶片。