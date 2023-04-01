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中國製造業PM I 連3月擴張 非製造業指數58.2 創12年新高

記者林宸誼／綜合報導
中國製造業PMI 連三月擴張，好於預期，景氣水準為近兩年次高點。（新華社）
中國製造業PMI 連三月擴張，好於預期，景氣水準為近兩年次高點。（新華社）

中國國家統計局31日發布3月官方製造業採購經理人指數（PMI）為51.9，低於上月0.7個百分點，高於臨界點，主要受上月高基數等因素影響，但仍連續第三個月位於擴張區間，也好於預期，景氣水準為近兩年次高點。

同時，隨著服務業的復甦，非製造業採購經理人指數為58.2，比上月上升1.9個百分點，創12年新高點，提振了交通、住宿和建築業。

3月官方綜合PMI升至57，比上月上升0.6個百分點，代表企業生產經營總體情況繼續好轉。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，3月受上月高基數等因素影響，製造業PMI有所回落，景氣水平仍為近兩年次高點，在調查的21個行業中，有13個行業PMI高於上月。

趙慶河指出，但也要看到企業發展過程中仍面臨市場需求不足、資金緊張和運營成本高等突出問題，經濟回升基礎有待進一步鞏固。

第一財經日報報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，3月製造業PMI指數小幅回落，但仍在榮枯線之上，代表經濟繼續保持恢復態勢，但步伐略有放緩。當前需特別注意需求收縮問題。3月PMI中訂單類指數均出現回落，反映需求不足的企業佔比超過55%。

路透報導，工廠活動受到生產和客戶需求增長放緩的打擊，產出和新訂單分項指數顯示低於 2 月份水準。

新出口訂單分項指數從2月的52.4 ，降至3月的50.4，代表外部需求低迷。

野村經濟學家表示，強勁的數據顯示，在房地產緊縮措施和清零政策結束後，中國經濟已達到「最佳點」。但他們補充，「在中國境外迅速惡化的地緣政治緊張局勢和金融擔憂的情況下，這可能不會持續太久。」

非製造業採購經理人指數，從2月的56.3，躍升至3月的58.2達到2011年5月以來的最高水準。

品點資產管理公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張志偉認為，隨著服務業新訂單指數繼續上升，未來幾個月這種強勁勢頭可能會持續下去。

民生銀行團隊宏觀中心主任王靜文解讀，3月PMI數據最大的特徵是非製造業數據好於製造業。在穩增長政策支持下，經濟增速將逐漸穩固，第1季增速預計4.5%，第2季將達到9%。

指數 房地產 分析師

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