迪士尼影音平台 Hulu北京大裁員

華爾街日報引述知情人士的話報導，美國迪士尼 （Disney）旗下串流影音平台Hulu北京 裁減了300多名員工，裁員 補償為「N+3」，且精簡人力的規模超過90%。

報導指出，知情人士指出，迪士尼已經把北京團隊砍掉300多人，受影響員工主要為專注於串流影音的員工，是從事個性化、搜索、客戶識別等工作的技術員工。這是該公司壓低成本的一環。

21世紀經濟報導，消息人士表示，Hulu在中國以技術人員居多，且「招聘標準非常高，程序員非常多清北（畢業的人）」、「找工作肯定沒問題，但被裁了還是滿唏噓的」。目前Hulu官方在中國已經沒有在徵才。

Hulu官網顯示，Hulu北京主要是技術研發與產品團隊，是僅次於總部的全球第二大研發中心，也是Hulu在全球最早建立的辦公點之一。

Hulu官網數據顯示，截至今年2月，Hulu在美付費用戶達到4800萬人，平台影視劇超過7萬部，直播頻道超過85個。

Hulu此次裁員，與控股股東迪士尼近日大裁員有關。資料顯示，目前迪士尼擁有Hulu三分之二股權，剩下股份歸美國主要有線電視公司Comcast所有。

路透取得的迪士尼內部信顯示，這家媒體娛樂巨擘在27日啟動今年稍早宣布的7000人裁員計畫。執行長Bob Iger在發給員工的備忘錄中指出，將分三階段執行裁員計畫。

第一輪本周啟動，首批被裁員工將在接下來四天內收到通知；第二輪裁員將於4月實施，受影響人數會比第一輪更多；第三輪裁員定春末夏初完成。

迪士尼先前發布的年報數據顯示，截至去年10月1日，迪士尼共計約有22萬名員工，其中美國當地員工人數約16.6萬人，全球其他地區員工總數約5.4萬人。

將被裁員的7000名員工，占迪士尼總人力的比率約3.18%。此次裁員將影響該公司所有部門，包括主題樂園和體育頻道ESPN。