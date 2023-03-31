台「新南向」放款衰退 兩個月減少139億

根據台灣金管會30日公布統計，國銀新南向授信總餘額截至今年2月底，與去年底相較，呈現明顯衰退，共減少139億元（台幣，下同，約4.55億美元），累計總餘額為1兆4877億元，銀行局表示，主要有三大原因，一、借款戶有清償聯貸案借款；二、這一年來利率不斷上升，借款戶明顯有還款傾向；三、屆期之後客戶就沒有再持續借款。

根據金管會的統計，截至2月底，國銀新南向的授信總餘額為1兆4877億元，相較去年12月底的1兆5016億元，減少139億元，且今年1、2月的總餘額，都呈現下降，而此波的高點在9月，當時餘額約1兆5200億元。

金管會銀行局副局長林志吉表示，若將時間拉長來看，從2017年底總餘額約9000億元至今，還是呈現大幅增長，但如果就近一年來看，今年的2月較去年同期也是增加。今年1月國銀新南向授信餘額是1兆4940億元、2月是1兆4877億元，2月較去年同期增加1811億元。

銀行局表示，今年目標授信總餘額增加600.64億元，年底總餘額預計要達到1兆5616億元，不過截至今年2月底授信總餘額卻是減少139億元，累計總餘額為1兆4877億元。

此外，針對新南向設點方面，觀察近幾年數字，2021年的本國銀行新南向的設置共有112處，林志吉說，其中一個重要原因是中國信託銀行收購泰國 LHFG金融集團股份，此案例就增加快100處，去年國銀有開業七個據點，僅一家合作金庫商業銀行申請設立新加坡 分行獲准；今年3月，兆豐銀行在柬埔寨的金邊分行也新增一家支行。

銀行局表示，將持續協助國銀於新南向國家增設據點，今年核准本國銀行於新南向政策目標國家增設據點三家，截至今年2月底尚未核准任何一處。

除了國銀對新南向授信金額增長，其他目標還包括「輸出保險 承保額度」，主要按照新南向政策目標國家的實際經濟情況，以承保金額較前一年度成長率5%加減2個百分點為目標，並視實際情況滾動檢討。今年目標為新台幣278.78億元，截至今年2月底止為90.22億元。