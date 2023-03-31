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中家電零售總額8352億 同比下降5.2％ 網購逾半

財經新聞組／綜合報導
中國家電市場去年零售總額為8352億元人民幣，同比下降5.2％。（取材自中國商報）
中國家電市場去年零售總額為8352億元人民幣，同比下降5.2％。（取材自中國商報）

中國電子信息產業發展研究院29日發布「2022年中國家電市場報告」，報告顯示，2022年，中國家電市場零售總額為8352億元（人民幣，下同，約1215.14億美元），同比下降5.2％，但略高於2020年的水平。

中新社報導，其中，彩電市場零售額為1218億元，空調市場為1638億元，冰箱市場為1024億元，洗衣機市場為701億元，廚房電器市場為1492億元，生活家電市場為2279億元。

報告認為，線上渠道和下沉市場家電零售額增長明顯，穩住了家電市場大盤，體現了中國家電市場的韌性。2022年，中國家電線上市場零售額達4861億元，同比增長4.24％，家電網購占比升到58.2％，遠高於中國整體網購滲透率，進一步夯實家電「網購化」。

數據顯示，2022年，中國下沉市場家電銷售逆勢增長，零售額達2850億元，占整體家電市場的比率從2021年的31.5％提升至34.1％。城鄉家電市場的消費鴻溝持續縮小，下沉市場家電消費結構同步向高端化、綠色化、智能化轉變。

報告還認為，2022年，可提供全新生活的「新家電」快速普及。能够自清潔的免手洗破壁機，可以自動集塵、補水、烘乾的掃地機器人，實現智能灰塵探測、汙水回收的洗地機，衣物清洗後直接烘乾的洗烘一體機等「新家電」成為消費新寵。

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