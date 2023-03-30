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中國「三桶油」獲利高 去年賺人民幣3573億

記者林茂仁／綜合報導

油價居高不下，讓中國中石化、中石油及中海油等「三桶油」大賺，三桶油公布去年財報顯示，去年「三桶油」獲利高達人民幣3573億元（約518.7億美元），平均一天賺人民幣9.7億元（約1.4億美元）。

中石油29日公布去年財報顯示，去年營收人民幣3.2兆元，創下歷史新高，年增23.9%，歸屬於母公司淨利潤人民幣1493.8億元，創下歷史新高，年增62.1%。

中海油29日公布去年全年營收人民幣4222億元，年增71.6%，淨利潤人民幣1417億元，年增101.5%，營收及獲利雙雙創下歷史新高。加上中石化日前公布的獲利數據後，「三桶油」淨利潤人民幣3573億元，平均日賺人民幣9.7億元。

「三桶油」中，中石油和中海油以上游勘探石油為主，所以在高油價時受惠良多；中石化以煉化和成品油銷售為主，高油價導致其採購成本大增，加上去年多地封城導致成品油消費下降，對其影響也較大。

去年受到俄烏戰爭影響，油氣價格大幅走高，中石油和中海油去年營收及獲利雙雙創下歷史新高，只有中石化受下游需求萎縮和高成本的拖累，淨利潤小幅下滑6.8%至人民幣663億元。

石油 營收 利潤

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