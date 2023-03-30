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ChatGPT應用商機 緯創、技嘉受惠

記者王郁倫／台北報導
ChatGPT應用，備受外界矚目。（歐新社）
ChatGPT應用，備受外界矚目。（歐新社）

ChatGPT應用受矚目，輝達（NVIDIA）的A100晶片是重要幕後功臣，市場需求暴增，不過，因全球搭載A100晶片的DGX╱HGX A100伺服器都由輝達直接出貨，供應鏈傳出，輝達的AI繪圖卡或系統由矽谷業者美超微及緯創供應，技嘉集團旗下技鋼科技也承接部分訂單，為今年營運注入多頭動能。

輝達掀起全球AI應用狂潮，TrendForce預估，CahtGPT模型現在約使用2萬顆A100繪圖晶片，預計商業服務時將用到3萬顆晶片，外電報導，目前已經用到2.5萬顆A100晶片，事實上，不論使用多少顆A100繪圖晶片所製作的繪圖卡，輝達都是最大贏家。

有別於消費性繪圖卡開放DIY板卡業者自己生產設計，目前輝達在AI平台上，堅持所有A100或H100繪圖晶片都是由官方供貨，以「單張卡」或「一台DGX/HGX伺服器」形式出售，換言之，不僅沒有單賣晶片，硬體設計也由輝達主導。

輝達因為本身無繪圖卡或AI伺服器系統組裝工廠，因此指定的供應商成為直接受惠者，根據供應鏈消息，輝達的AI繪圖卡或系統由兩大廠商出貨，分別是矽谷業者美超微及緯創，技鋼科技也挾優異設計能力承接部分訂單。

晶片 AI 矽谷

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