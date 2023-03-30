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比亞迪今年Q1電動車銷量估增8成 去年淨利成長4倍

記者林宸誼／綜合報導
今年前二月中國汽車需求較去年弱，但比亞迪預估第1季的電動車銷量仍維持80%以上的年增幅。（中新社）
今年前二月中國汽車需求較去年弱，但比亞迪預估第1季的電動車銷量仍維持80%以上的年增幅。（中新社）

中國電動車大廠比亞迪（BYD）董事長王傳福29日表示，即使今年前二月中國汽車需求較去年弱，但比亞迪仍維持較快速增長，預估第1季的電動車銷量仍維持80%以上的年增幅。他並指出，比亞迪的目標是今年底前成為中國第一大汽車製造商。

華爾街見聞報導，相較往年，比亞迪去年最大亮點就在於，受益新能源汽車產品銷量和價格的雙重提升，使得比亞迪先前增收不增利的標籤已經徹底成為歷史，全年單車利潤逐季度增長直逼人民幣1萬元(約1451美元)大關，同時也帶動了毛利率的有效提升。

比亞迪28日公布2022年財報，其中營收人民幣4240.61億元（約615.7億美元），年增96.2%；淨利潤人民幣166.22億元，年增445.86%。

這是比亞迪上市以來交出的最好成績單，年度淨利潤規模首次突破人民幣百億元。根據計算，去年比亞迪日賺約人民幣4550萬元。

比亞迪去年全年銷量180.25萬輛，年增149.88%。其中乘用車銷量為179.66萬輛，年增151.83%；海外銷量為4.53萬輛，年增194.54%。

中汽協數據顯示，比亞迪去年的新能源汽車市占率27%，與上年相比增長近十個百分點。

根據財報，去年汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入人民幣3246.9億元，年增151.8%；手機部件、組裝及其他產品業務的收入約人民幣988.2億元，年增長14.3%；占集團總收入的比率分別為76.6%和23.3%。

整車產品產銷情況，去年乘用車產量187.6萬輛，年增154.3%，乘用車銷量179.7萬輛，年增151.8%。此外，去年境外地區整車產品銷量4.5萬輛，年增194.5%。

毛利率方面，比亞迪汽車業務毛利率為20.39%，與上年相比提升了3.69個百分點。而手機業務毛利率僅為6.06%，與上年相比下降了1.52個百分點。

比亞迪2022年財報重點(資料來源：公司財報 林宸誼／製表)
比亞迪2022年財報重點(資料來源：公司財報 林宸誼／製表)

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