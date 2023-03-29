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晶片製造設備輸入中國 三年來首見下滑

編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登全方位阻止中國取得製造先進晶片的技術與設備。 （美聯社）
美國總統拜登全方位阻止中國取得製造先進晶片的技術與設備。 （美聯社）

美國政府愈逼愈緊的先進晶片技術貿易限制，效果逐漸展現。日本經濟新聞報導，美國、日本、荷蘭輸往中國的晶片製造設備，在去年出現三年來首度下滑。

日經引用貿易等資料指出，去年第4季（10月到12月），以價值計算，日本出口到中國的半導體製造設備年減16%，美國輸往中國的晶片製造設備年減率更高達50%，荷蘭的相關出口也比去年同期減少44%。同期間，日本輸往其他地區的晶片製造設備則是年增26%，美國亦有10%成長。

日本、美國和荷蘭，是全球主要晶片製造設備的供應國，市場領導業者有艾司摩爾、應用材料、東京威力科創等。

日經說，先前主要是美國壓力，現在日本與荷蘭自己也正在考慮設限，所以預期半導體供應鏈會有更進一步的混亂。

根據中國媒體報導，2022年全年中國進口晶片製造設備年減15%至347億美元，是三年來首見減少；下降的趨勢延續進到今年。今年1月與2月的進口年減幅度加深至21%。

除了美國去年10月禁止高階晶片製造設備與軟體輸往中國，北京自己的新冠清零封鎖，加上半導體市場2022年下半也走弱，都令中國的生產活動與資本投資大幅挫低。

美國以蝕刻工具為強項的設備商科林研發（Lam Research）估計，今年全年因為輸陸限制，公司的營收將會減少20億美元到25億美元，大約是去年全年營收的十分之一。東京威力科創2021會計年度，中國市場在其晶片製造設備的占比則是高達26%。

美國總統拜登已敦促日本與荷蘭管制輸往由中國的晶片製造設備。荷蘭國貿部長Liesje Schreinemacher最近表示，荷蘭最快今年夏天就會增加一些管制條件。日本經濟產業大臣西村康稔則是說，日本會參考其他國家的做法，採取妥善措施。

英特爾（Intel）在美國政府去年10月發布禁令後，曾形容那是前所未有的最複雜的出口管制。許多公司因而不容易精確評估對營運的衝擊程度。

日經指出，尖端技術以外的晶片製造設備現在還是很方便買賣，電動車應用領域的成長很突出。日本相關業者也仍視中國為重要客戶。

晶片 日本 營收

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