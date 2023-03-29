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不到5年 中國成南韓最大逆差國

編譯陳曉慈／綜合報導
南韓貿易協會發布統計數據，今年首2個月，南韓對中國貿易逆差累計50.7億美元，中國成為南韓今年最大貿易逆差國。照片為示意圖。（路透）
南韓貿易協會發布統計數據，今年首2個月，南韓對中國貿易逆差累計50.7億美元，中國成為南韓今年最大貿易逆差國。照片為示意圖。（路透）

南韓貿易協會（KITA）28日發布統計數據，今年首兩個月，南韓對中國貿易逆差累計50.7億美元，中國成為南韓今年最大貿易逆差國。2018年，南韓對中國順差規模居各國之首，不到五年後的現在，中國已逆轉局面。

韓國每日經濟新聞英文版網站「Pulse」報導，南韓1月對中國貿易收支出現39.3億美元逆差，成為南韓單月最大貿易逆差國。

數據顯示，南韓3月對中國貿易狀況也沒有好轉，前20天對中國出口年減36.2%，從中國進口卻增加9.1%。

這是中國首次成為南韓單月及全年最大貿易逆差國。南韓上次對中國出現貿易逆差是在1992年，逆差累計為10.7億美元。澳洲沙烏地阿拉伯分別是南韓第二、第三大貿易逆差國。澳洲為南韓最大天然氣進口國，今年首兩個月貿易額略降，累計為48.2億美元；沙烏地阿拉伯則是南韓最大原油進口國，今年累計貿易逆差額為46.7億美元。

根據Pulse，2018年，南韓對中國貿易順差為556.4億美元，順差規模居各國之首；2019年，順差額289.7億美元也排在第二；2020年順差額236.8億美元及2021年順差額242.9億美元皆位居第三。但至2022年，南韓對中國貿易順差只剩12.1億美元，大跌至第22位。

Pulse指出，南韓對中國貿易出現逆差，可能歸咎於中國疫情期間的動態清零政策及封城措施，拖累經濟成長，導致南韓對中國出口減少。同時，鋰等工業原物料價格大漲，導致南韓自中國進口額劇增。

報導指出，南韓今年對中國貿易逆差最大品項，依序是精密化工原料、乾電池、電腦、工業墊子設備等。

南韓貿易協會人員張相植（Jan Sang-sik，譯音）表示，在全球五大貿易經濟體中，中國以不斷增加的龐大出口，躍居全球第二；中國正逐漸轉變為內需驅動的國家。張相植指出，中國主導出口中間產品及消費品，與南韓的出口結構相似。

一些分析師認為，近幾年來中國對南韓出口增加最多的是精密工業原料如電池原料、高科技中間產品如無線通訊設備、高端消費品如智慧型手機等，顯示中國與南韓的貿易正逐漸轉變為「產業內貿易」。

南韓 澳洲 沙烏地阿拉伯

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