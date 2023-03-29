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防洩密 台積電禁員工用ChatGPT

記者簡永祥／綜合報導
台積電通令員工不准使用ChatGPT詢問與公司有關的事物，避免洩露公司營業祕密。圖為台積電南科廠。（本報資料照片）
台積電通令員工不准使用ChatGPT詢問與公司有關的事物，避免洩露公司營業祕密。圖為台積電南科廠。（本報資料照片）

然而為輝達代工AI晶片的台積電近期卻通令所有員工禁止使用ChatGPT詢問與公司營業祕密相關事項，理由是它可能成為洩密公司營業機密的破口。台積電對資安的高標準要求堪稱業界模範生，該禁令是否會帶動科技廠跟進，值得關注。

台積電相關人員表示，ChatGPT具備深度學習程序，如果不控管員工使用，恐怕讓有心窺探台積電先進製程開發進度的三星，掌握台積電可能碰到的問題，或從對話中找到解決方法。台積電發言體系則說，公司要員工「審慎使用」ChatGPT，原因是資安部門基於公司資安管理的機密資訊保護政策，做出這樣的建議。

雖然台積電未明確指出要如何控管員工向ChatGPT詢問與公司有關營業祕密，但顯見ChatGPT應用廣泛，確實已讓業者擔心可能成為洩露公司營業祕密破口。

業界認為，台積電限制員工使用ChatGPT，可能喚起相關企業資安保護意識，尤其製程研發及設備研發工程師，或營業等掌握公司營業祕密重要單位，有必要在AI浪潮中，更進一步提高保護公司營業祕密的警戒，否則對公司的損害，可能不亞於遭駭客入侵。

台積電對資安防護一直是台灣產業的模範生，長期以來，台積電要求電員工上班時只能將私人手機放在車上，或放在「養機場」由公司統一保管，下班時再取回。

台積電 ChatGPT 資安

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