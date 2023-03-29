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陸攻成熟製程IC衝擊台廠 聯發科董座籲推完整晶片法案

記者鐘惠玲／綜合報導

聯發科董事長蔡明介28日示警，美國箝制大陸發展半導體高階製程技術，反而讓大陸資金流向未受禁令影響的成熟製程IC，台灣中小型IC設計業者首當其衝，呼籲政府應推出完整的台灣晶片法案，並挹注百億（台幣，約3.29億美元）資金協助本土IC設計業者。

台灣半導體產業協會（TSIA）28日公布「台灣IC設計產業政策白皮書」，是台灣史上第一次由IC設計界發起的政策白皮書。白皮書中指出，台灣IC業全球市占高居第二，但已面臨各國傾舉國之力扶持自家IC設計業、陸企發展迅速、國內人才短缺嚴重，以及缺乏先進技術研發動能等四大危機。

蔡明介以白皮書總諮詢顧問身分出席。他強調，希望透過台灣IC設計產業政策白皮書，表達台灣IC設計業的機會與未來的挑戰，也希望各界一起認真思考問題與對策，盡量少用「無敵艦隊」、「國家隊」這種誇大文字，20年前「兩兆雙星」計畫失敗，就是個活生生的實例。

蔡明介疾呼，大陸受到美國新禁令影響，反讓資金流向未受禁令的成熟製程IC產品，台灣中小型IC設計業者首當其衝，面對未來競爭及技術發展趨勢，當下正是政府因時、因事制宜、依不同產業特質，合理調整國家產業政策及資源的時機。

蔡明介認為，近來歐、美、日、韓等地相繼祭出高額補貼或稅賦優惠，獎勵半導體製造在地化，另外如自駕車、高速運算及AI等，都需要先進製程的IC設計。大陸有許多公司早就布局並得到政策補助，歐盟也要投資建立高階製程的生態系，重點強調IC設計，台灣政府不能不重視。

蔡明介說，期待政府應推出完整的「台灣晶片法案」，兼具理解產業、政策規畫與執行計畫，並下決心去推行。不僅關注半導體製造，同時也應關注IC設計及下游系統產品應用、生態系、軟體等各方面，投入的金額至少要百億元。

台灣IC設計產業政策白皮書也提出六大建言，包括：擘畫與推動國家層級的半導體戰略、採取積極性的預算編列以強化推動力道、擴大培育IC設計人才並爭取海外人才、重新檢視外商來台設立研發中心政策、強化IC設計核心技術掌握與布局、協助業者整併與國際化，以促進產業升級。

此外，白皮書也建議政府應規畫國家層級的半導體戰略，統籌跨部會資源並編列預算加以支持，以強化台灣IC設計業的競爭優勢。

預算 晶片 自駕車

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