市占6.6％ iPhone 13成中國2022最暢銷手機

市調機構Counterpoint Research發布數據顯示，iPhone 13成為2022年中國最暢銷手機 ，市占率高達6.6%，比2021年的2.3%要高出4.3個百分點。

排在iPhone 13之後的是iPhone 13 Pro Max和iPhone 13 Pro，分別以2.2%和1.9%市占率位居第二和第三。這三款iPhone貢獻蘋果在中國智慧手機銷量60%，這也是蘋果Pro機型首次進入中國市場的前十名榜單。

數據顯示，iPhone 13自2021年9月推出後，一路至2022年8月，一直是每月全球銷量最高手機，也是中國、美國、英國、德國與法國等主要市場最暢銷智慧手機；且iPhone 13在iPhone 14系列推出後降價銷售，還更推動iPhone 13的新興市場銷量。

去年中國手機銷量前十名機型依序為：iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、榮耀 X30、OPPO A56 5G 、榮耀 Play 30 Plus、vivo Y33s 5G、榮耀 60、vivo Y76s、榮耀 Play 20。中國國產品牌中，榮耀占據四席，vivo占兩席，OPPO有一款入圍。