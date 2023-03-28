中國前2月工業總利潤 年減22.9%

今年前兩月中國工業企業數據不佳。圖為福建莆田一家輪胎廠。（新華社）

中國積極推進疫後復甦，但今年前兩月，工業數據卻呈現「開門黑」。據中國國家統計局27日發布的數據顯示，今年1到2月，中國全國以上工業企業實現利潤 總額為人民幣8872.1億元（約1291.6億美元），年減22.9%。其中，外資下降幅度達35.7%最多。

數據顯示，今年1到2月，中國全國規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額人民幣3449.1億元（約502.1億美元），年減17.5%；股份制企業實現利潤總額人民幣6719億元（約978.1億美元），下降19.4%；外商及港澳台商投資 企業實現利潤總額人民幣1761.3億元（約256.4億美元），下降35.7%；私營企業實現利潤總額人民幣2559.3億元（約372.5億美元），下降19.9%。

根據中國國家統計局數據，去年1到2月，中國全國規模以上工業企業利潤總額為年增5.0%，1到12月為年減4.0%，今年開年卻出現高達22.9%的降幅，呈現大幅衰退。

中國國家統計局工業司統計師孫曉坦言，1到2月，受量價等多因素影響，工業企業利潤下降，其中儘管生產有所回升，但需求尚未完全恢復，企業營收 年減1.3%，降幅較去年12月擴大1個百分點。

另一方面，孫曉還提到包括中國工業企業營收降幅大於成本降幅，以及PPI受同期基數較高等因素，導致原材料和裝備製造業利潤降幅較大。

但孫曉也表示，今年1到2月，隨著生產、消費需求持續恢復，中國電力行業利潤繼續快速增長，採礦業也保持較高盈利水準，消費品製造業利潤降幅也出現收窄，從去年12月的下降13.4%，收窄至下降8.0%。同時，新動能行業利潤出現較快成長。

展望未來，中國國家統計局解讀稱，下階段，隨著生產生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產銷銜接水平提高，基數效應影響減弱，工業企業利潤將逐步回升。