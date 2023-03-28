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遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

台灣投審會通過 台積電美國亞歷桑那州廠將增資35億美元

記者林茂仁／綜合報導

台灣經濟部投審會27日通過台積電美國亞歷桑那州新廠增資35億美元案，這是台積電該廠區首次增資，以增加營運資本。

經濟部投審會昨日召開第1221次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計七件，對外投資50.4億美元，以台積電亞歷桑那州廠金額35億美元居冠，用來增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務。台積電已於2月14日發布增資訊息。

投審會於2020年12月核准台積電申請赴美設立亞利桑那州新廠。台積電亞利桑那州廠去年12月舉行移機典禮，並宣布總投資金額達400億美元，其中，第1期工程將於2024年量產4奈米，第2期工程預計2026年生產3奈米製程。據了解，台積電亞歷桑那州廠最快明年開始生產先進晶片，蘋果和輝達可望成為首批客戶。

另外，投審會這次通過二件鴻海投資案。包括鴻海以3.6億美元增資新加坡ECMMS PRECISION SINGAPORE PTE. LTD.，再轉增資墨西哥PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ S.A. DE.C.V.，用以生產電動汽車電子零件。

鴻海以5億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPOREPTE LTD，再轉增資印度 FOXCONN HONHAITECHNOLOGY INDIA MEGA DEVELOPMENTPRIVATE LIMITED，用以生產手機及其零 配件電子產品。

台積電 投資 鴻海

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