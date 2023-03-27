馬士基執行長：消費者驚魂未定 中國經濟反彈不如預期

馬士基擴大布局中國內需市場，2021年即斥資36億美元收購總部位於香港、在中國擁有廣泛物流業務的利豐物流（LF Logistics）。（路透）

全球第二大貨櫃海運集團馬士基（AP Møller-Maersk ）新任執行長柯文勝（Vincent Clerc）指出，中國經濟反彈比預期弱，疫情 引發的干擾和去年的房地產 崩潰仍讓消費者「驚魂未定」。

然而，柯文勝表示，與中國經濟相關的貿易量仍然強勁，並未看到美國主導與中國「脫鉤」產生什麼不利影響。

柯文勝在北京 接受英國金融時報訪問時說：「今年一開始時，中國在新冠肺炎疫情過後恢復開放，原本寄望會出現強勁反彈。我認為我們還沒看到…中國消費者有些驚魂未定，現在還沒心情揮霍。」

中國今年設下 5% 經濟成長目標， 這是幾十年來最低的。不過，不少經濟專家認為，中國去年12月突然解除防疫管制後，經濟表現會較好。國際貨幣基金（IMF）預測今年中國經濟成長率會達到5.2%。

不過，柯文勝表示，馬士基有些客戶將此和2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）爆發作比較，當時疫情影響最重地區的消費者需要一定時間恢復信心。

他說，中國70%的儲蓄都擺在因官方打擊投機而受挫的房地產，而中股表現也不佳。此外，美中之間地緣政治緊張局勢也讓信心更加惡化。

柯文勝說：「你若關注新聞，不會得到很多樂觀的訊息，因此，眾人回到消費的日常時，可能會出現一些延遲的效應。」

馬士基已擴大布局中國內需市場，2021年斥資36億美元收購總部位於香港、在中國擁有廣泛物流業務的利豐物流（LF Logistics）。