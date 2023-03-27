中國聯通：後年推6G應用場景 估2030年達規模商用階段

中國聯通董事長劉烈宏25日指出，當前6G技術仍處在早期研究的階段，到2025年將推出6G應用場景。（取材自中國經濟時報）

通信科技日新月異，也成為各國科技競爭的重點領域。而中國電信巨擘中國聯通董事長劉烈宏25日透露，2025年將推出6G應用場景，預計在2030年，6G將推進到規模商用階段。

劉烈宏是在出席中國發展高層論壇2023年年會受訪時，做出上述表態。據論壇主辦單位國務院 發展研究中心旗下中國經濟時報報導，劉烈宏指，6G通信仍然會遵循資訊通信行業10年一代的發展規律。「當前6G技術仍處在早期研究的階段，到2025年將推出6G應用場景，完成6G技術的早期研究，到2026年將開啟6G技術的工程化研究階段，預計在2030年，6G將推進到規模商用階段」。

曾任中國工信部副部長的劉烈宏並透露，「中國聯通也在積極參與這個進程，更好地把6G的願景和6G的技術有效地結合在一起，提供更有利的演進方向和演進技術」。

另據港媒南華早報報導，出席同一場活動的中國工信部部長金壯龍也在致詞時表示，中國正在引領全球6G研發步伐。他並指出，中國在推出5G 移動網絡和應用程式方面已經領先。

近日，江蘇南京召開了2023全球6G技術大會，也揭露中國對6G的政策和研究成果。據科技日報消息，中國科技部副部長張廣軍指出，中國「十四五」規畫明確提出要前瞻布局6G網路技術的儲備、積極參與推動6G國際標準化工作。中國科技部將以「構建未來數位世界基礎設施」為目標，圍繞願景與應用、網路與覆蓋、傳輸與器件等內容，支持全球科學家共同開展探索與合作。

此外，中國研究6G技術的重要機構、紫金山實驗室副主任尤肖虎表示，該實驗室目前正致力於網絡數字孿生、超低時延時空2D信道編碼、光纖太赫茲無縫集成系統架構等關鍵技術研究，以及6G綜合實驗環境研發。

中國目前5G應用已經相當廣泛，金壯龍在3月初「兩會 」期間公開表示，中國已經建成了規模最大、技術最先進的5G網路，已經有超過234萬個5G基站，5G行動手機用戶超過5.75億，今年將新建開通5G基站60萬個，「很多城市已經有了5G，農村地區已經實現了『縣縣通5G』，下一步還要繼續延伸」。