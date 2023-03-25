台手機IC喊漲 半導體露曙光

台灣手機 HD版本驅動與觸控整合IC（TDDI）近日因供需吃緊意外傳出漲價消息，部分IC設計業證實，3月初以來主流市場的HD畫質TDDI晶片 報價已上漲一成，這是IC設計廠歷經去年下半年以來修正潮後，首見報價調漲，讓半導體產業景氣初露曙光，法人預期，TDDI族群聯詠、敦泰等受惠大。

敦泰表示，目前訂單需求仍以急單為主，價格則由供需決定。天鈺先前在法說會中提到，手機應用似乎已有點變化，換機潮應會慢慢出現，相關營收 將逐步回溫。聯詠則預期本季適逢淡季，第2季後應可回到季節性需求，下半年終端需求值得期待。

IC設計業者指出，這次HD版本的TDDI晶片意外漲價，主要因某陸系晶圓代工廠基於利潤考量，控制TDDI產能，挪去支援其他品牌大廠產品，與部分電源管理IC的生產，頓時讓手機應用HD版本TDDI的供應總量減少，短期供不應求，造成意外漲價。至於其他驅動IC方面，離漲價還有點遠，但「不再降價」應該是市場共識。

IC設計廠表示，HD版本與FULL HD版本TDDI相比，前者規格雖然較低，但銷售量大，應用在主流機種，後者主攻高階市場，遭遇AMOLED相關驅動IC的取代競爭。即使HD版本價格上漲一成，也只是不虧錢，先前殺價競爭已陷入「賣一顆賠一顆」情況，也讓敦泰去年營運由盈轉虧，全年每股淨損9.39元。

IC設計廠坦言，HD版本TDDI供不應求應會延續至4月，等5月產能供應恢復正常，價格可能回復正常，但「有訂單、又漲價」總比沒有好。

業界人士認為，之前因庫存修正調整壓力，不少IC設計廠不惜向晶圓代工廠違約，現在較難立刻獲得產能支援，而只跟晶圓代工廠協商修約的業者，比較有機會吃到這兩個月的「漲價紅利」。此外，還要考慮各家IC設計廠庫存水位，這時倉庫裡若有手機HD版本TDDI庫存，有望多賺一些差價。對照目前HD版本TDDI供不應求與漲價現況，IC設計業者不諱言，市場變化很快。