美切斷「晶片之母」後 華為爆14奈米驚人大突破

美切斷晶片之母供應後，華為爆14奈米驚人大突破。（路透）

華為 輪值董事長徐直軍首次公布軟體設計工具最新進展，表示華為已在晶片 領域完成14奈米以上EDA工具本土化，今年將完成全面驗證。

美國商務部2022年宣布禁止對中國出口「晶片之母」EDA（電子設計自動化）軟體，讓中國沒有軟體設計3奈米及以下先進晶片。

每日經濟新聞報導，徐直軍指出，華為硬體、軟體和晶片開發三條研發生產線目前完成開發78款軟體工具的替代，基本可以保障研發作業的連續性。華為已在晶片領域完成14奈米以上EDA工具本土化，今年將完成全面驗證。

全球EDA軟體主要由新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）、西門子EDA三家美國企業壟斷。他們能夠提供完整的EDA工具，覆蓋積體電路設計與製造全流程或大部分流程。

儘管中國公司布局EDA領域多年，但本土EDA工具鏈不完整，且主要滿足中低階製程要求。

以徐直軍此次披露14奈米以上製程所需EDA工具為例，EDA軟體的功能涵蓋IC設計、布線驗證和仿真等所有流程，貫穿晶片全產業鏈，是半導體設計中極為重要的關鍵，被譽為「晶片之母」，沒有EDA幾乎無法製造晶片。

由於EDA位於最上游，因此EDA必須比晶片工藝更先進。14奈米是中階晶片製程。EDA軟體本身極其複雜，中國實現EDA自主化，就能夠達成半導體自主化的先決條件。

研調機構集邦先前表示，三到五年後，中國要跨入3奈米先進製程設計時，一旦沒有美企EDA軟體，中國IC設計業從晶片設計初期、乃至於後端的系統設計，都將陷入發展困境，恐影響大陸半導體長遠發展。

值得注意的是，華為旗下哈勃投資 自成立始就頻頻投資本土EDA軟體公司，包括阿卡思微、九同方微電子、無錫飛譜電子和立芯軟體等。