營收、獲利雙減 小米去年淨利減87%

小米集團2022年淨利潤年減87.2%。（路透）

小米 集團24日公布2022年全年財報，受宏觀擾動影響，整體需求表現疲軟，其中全年營收2800億元（人民幣，下同，約409.7億美元），年減14.7%；淨利潤 人民幣25億元，年減87.2%，相當日賺人民幣685萬元；境外收入人民幣1378億元，年減15.8%，占總收入49.2 %。

營收、獲利下滑面臨挑戰，小米宣示將「規模與利潤並重」定為集團2023年的經營策略。小米指出，自集團成立以來一直以規模為先，致力於將極具競爭力的智能產品帶給世界各地的消費者。集團已進入到下一個經營周期，會將利潤提升至和規模同等重要的位置，優化資源配置，為深入尖端技術研發和發展創新業務蓄力。

市場最關注的是小米手機 銷量排名，以及小米造車的最新進展。財報顯示，核心的智慧手機銷量方面，2022年小米智慧手機收入人民幣1,672億元，年減19.9%。主要由於智慧手機出貨量減少，惟部分被智慧手機平均售價（ASP）增加所抵銷。去年第4季智慧手機收入人民幣367億元，年減27.3%。主要是由於智慧手機出貨量及ASP均下降所致。

去年全年智慧手機出貨量為1.5億支，年減20.9%。主要是由於受全球宏觀經濟環境及地緣因素的影響，智慧手機整體市場需求疲軟。智慧手機的ASP人民幣1,111.3元，年增1.3%。

上季智慧手機出貨量為3,270萬支，年減25.9%。主要是由於受中國新冠肺炎疫情反覆及全球宏觀經濟環境的影響，智能手機整體市場需求疲軟，以及增強清理境外市場存貨的力度。

上季智慧手機ASP人民幣1,121元，年減1.97%。小米解釋，ASP下降主要是由於增強了清理境外市場存貨的力度，惟部分被2022年第4季中國高端智能手機產品發布時間表變化所抵銷。

2022年小米智慧手機出貨量排名全球第三，市占率為12.8%；2022年小米在中國智慧手機出貨量排名第五，市占率13.9%。

物聯網（IoT）業務方面，2022年小米收入人民幣798億元，年減6.1%。互聯網服務收入人民幣283億元，年增0.4%。

小米指出，截至目前為止汽車業務研發團隊規模為2,300人，2022年汽車投入了人民幣31億元，維持2024年上半年正式量產的目標不變。