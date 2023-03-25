台積電品牌價值 上看216億美元 直逼英特爾

報告顯示，台積電今年的品牌價值在全球20大半導體品牌名列第二。（路透）

品牌價值顧問公司Brand Finance的報告顯示，台積電 今年的品牌價值增加5%至約216億美元，在全球20大 半導體品牌名列第二，而且近逼榜首英特爾（Intel），台灣另外有兩家業者進榜，包括聯發科和日月光。

Brand Financ每年都會評估全球5000大品牌的品牌價值，發布超過100份各國與各產業的排名報告，最新的「2023年半導體20大」排名顯示，今年榜首仍是英特爾，但品牌價值下滑10.6%至229.36億美元。

第二名的台積電品牌價值則增加5.3%到215.64億美元，拉近和英特爾之間的差距。報告指出，Brand Finance除了計算品牌價值，也會透過市場環境、股東權益、商業表現等諸多指標，評估品牌的相對強度，雖然台積電的品牌分數從80.3分微降到78.9分，卻已經成為半導體產業最強的品牌。

第三名輝達（Nvidia）的品牌價值擴增0.1%，成為169.22億美元；SK海力士品牌價值減少2.3%至91.46億美元，名列第四；高通 品牌價值增加10.4%至85.83億美元，排名第五。

根據報告，聯發科的排名進步一名到第11，日月光也前進一名到第13，但免費版報告並未提供這兩家公司的品牌價值。

報告指出，名列第六的博通（Broadcom）品牌價值暴增28.8%至82.08億美元，是今年成長最快的品牌，主要與該公司的網路與數據裝置需求日增有關。價值成長第二快的品牌是Analog Devices，增加21%到19億美元，位居第19，今年為新進榜。