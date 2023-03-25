中企科技自主 掀分拆上市潮

據不完全統計，已有13家國有企業分拆子公司成功獨立上市。圖為海康威視（Hikvision）。（取材自微博）

近年來中國央企、國企紛紛分拆子公司至上交所科創板、深交所創業板上市，這股「A拆A」上市主要集中於科技創新、國產替代科技領域。中國券商分析，分拆上市有利於培育戰略性新興產業，「專精特新」將成為分拆上市重地，力拚「科技自立自強」戰略達標。

據不完全統計，自2019年12月Ａ股上市公司分拆所屬子公司境內上市試點啟動以來，先後已有21家A股上市公司分拆子公司成功獨立上市。其中，廣電運通、江蘇國泰、廈門鎢業、長春高新、銅陵有色、海康威視等13家為國有企業（含三家央企、十家地方國企），占比62％。此外，還有25家國有企業正在積極推進分拆上市計畫。

此前3月9日，中國聯通發布關於分拆子公司至科創板上市的公告。更早之前，中國電科旗下的海康威視籌劃分拆多家子公司上市，目前螢石網路已正式在科創板上市。

從政策來看，隨著中國資本市場改革不斷深化且步伐加快，2022年以來央企、國企分拆上市的政策支持力度明顯加大。目前來看，更多的國企分拆子公司選擇登陸科創板、創業板。數據顯示，前述13家成功實現分拆上市的國企子公司中，科創板企業數量最多達七家；創業板企業數量次之為四家；滬深主板僅兩家。

專家認為，國企紛紛推進分拆子公司上市，有利於增強分拆子公司的競爭力，讓其擁有更多融資 管道，提升專業化經營水準，進一步提高國企的整體估值。

此外，國務院 國資委主任張玉卓日前在「學習時報」上發文稱，要建設一批主導全球產業鏈供應鏈 價值鏈的龍頭企業，培育一批「專精特新」、「小巨人」和單項冠軍企業，在不同領域形成百家以上不同層級的典型示範企業。