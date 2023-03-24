日經：缺水危機若衝擊半導體生產 台灣「矽盾」恐弱化

半導體生產重鎮的台灣又面臨缺水危機。圖為台積電2021年以水車補足用水缺口。 （聯合報系資料照片）

正值全球寄望台灣緩解晶片 短缺情況之際，台灣卻因為乾旱導致供水拉警報，此事受到國際媒體關注。日經指出，台灣是晶片供應的重要來源，因此對美國在內的盟友具有政治重要性，如果晶片產量受創，「矽盾」功能可能減弱。

晶片製造要用大量的水。根據台積電 最新數字，該公司台灣廠區的每日用水量達到9.9萬噸。製程愈先進，水的用量就愈大。但台灣高度仰賴季節性降雨充盈水庫，氣候變遷 使降雨不穩定性升高，供水有隱憂。部分城市已經準備要限水。

除電力、土地和人才是台灣在全球晶片供應鏈維持重要地位的要素外，確保供水無虞已經成為重大挑戰。兩年前台灣遭逢大旱，從南到北的製造和農業活動都受影響，台積電啟用水車載水的畫面令人印象深刻。

日經盤點台灣面對缺水危機的準備：台積電和聯電均有設廠的高雄已開始採取節水措施；自己擁有再生水廠的台積電表示，已就不同的限水階段備妥不同的因應計畫；聯電透露，台南廠1月就啟動應急方案，避免生產受到南台灣的乾旱所影響；群創光電去年底已投資新的節水設備，今年初還租用了移動式用水回收設備。至於電源管理產品的全球領導廠商台達電子則表示，2015年開始加強節約用水，去年全球各廠共節水6,000噸。

水資源專家、中央大學教授吳瑞賢指出，水是台灣長期經濟成長的一大挑戰：「氣候變遷真實存在，我們每年都看到降雨量發生急劇變化。」

諷刺的是，台灣身為半導體製造重鎮的戰略重要性，反而加劇了長期缺水的問題。吳瑞賢說：「台灣面臨的水和能源的供應壓力比兩年前更大。我們沒預料到（美中貿易戰時）有這麼多台灣供應商回流投資。至少在我的預測模型裡沒算到這個因素。」