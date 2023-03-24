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特斯拉中國售價比美便宜近半 逼得其他車廠割喉降價

編譯黃淑玲／綜合報導
特斯拉（Tesla）在中國北京的展銷門市。（美聯社）
特斯拉（Tesla）在中國北京的展銷門市。（美聯社）

彭博資訊分析報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）在中國市場掀起的價格戰，勢將重塑這個全球最大汽車市場的樣貌；特斯拉降價幅度之大，威脅了部分車廠的生存。

從去年10月開始，特斯拉針對其在上海廠生產的車款，大幅降價。今年1月，再把戰況升高，又宣布調低售價，這令特斯拉在中國生產的車子，在當地售價比去年便宜14%，若跟美國和歐洲相比，有些情況下還便宜近50%。

特斯拉大砍售價，逼迫市場競爭對手諸如中國國產車廠小鵬、蔚來或是國際車廠福斯、賓士等，沒有太多其他選擇，只能跟進。這些對手的降價幅度最多達到7萬元（人民幣，下同，約1萬美元）。福特的電動SUV Mach-E入門款售價也降到20.99萬元（約3.07美元），比在美國的售價便宜三分之一。

汽車業顧問公司Automotive總經理Jochen Siebert說：「特斯拉為市場帶來浩劫。」根據媒體的計算，至少30多家車廠降價。中國汽車工業協會周三（22日）呼籲停止價格戰，強調銷售趨緩庫存增加的長遠解決之道，不該是削價搶市，汽車製造業應回歸正常營運，才能確保穩健發展。

中國官媒本周稍早也發表評論指出，地方政府不宜為當地製造車輛提供補貼。湖北就是個例子，東風汽車有官方支持，把它的Citroen C6車款降價上看人民幣九萬元，也就是打接近6折。

中國車市因為先前北京長期的嚴格新冠防疫封控，已經處境艱難，去年底又遭遇政府取消購買電動車的補貼，衝擊市場購車意願。而全球車用零件的供應鏈亂局，也傷害整個汽車業。

儘管市場挑戰重重，中國去年包括全電動車、插電式混合動力車等新能源車的銷售量，仍成長一倍至567萬輛。其中比亞迪汽車市占約30%；特斯拉去年11月上海廠出貨量則創下單月最高的逾10萬輛紀錄。

蔚來汽車財務長奉瑋在彭博電視的訪問中表示，「今年一開始我們就需要經歷價格戰，我們預期汽車業會有一些大整合。市場重新洗牌。」

特斯拉生產主管朱曉彤曾經說，特斯拉降價後「創造了巨大需求」。根據彭博新能源財經估計，今年中國電動車的銷量可達810萬輛，歐洲320萬輛，美國190萬輛。

中國的電動車市場競爭激烈，光是今年一年，就會有155款新的純電或插電式混合動力車發表，這意味財力雄厚的車廠很有可能再進一步調降售價。Siebert說，特斯拉有數十億美元可以用來支持降價，然而其他車廠可能沒這種條件。

摩根史坦利分析師Tim Hsiao、Cindy Huang最新的研究分析則是提到，有「股神」巴菲特支持的比亞迪，應該也有再降價的能耐。他們表示，特斯拉發動價格戰的時間比預期早，而且戰況比想像更慘烈，「將會加快市場重新洗牌」。另外，大摩認為，資產負債表強健的中國三大車廠：蔚來、小鵬、理想，未來18個人資金調度也應該沒有問題。

Sino Auto Insights總經理Tu Le說：「到2024年年中之前，市場將持續廝殺。對某些弱者而言，真的是生存戰爭。」

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