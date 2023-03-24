拚科技自立自強 中國3大電信研發金額大增

中國電信去年研發金額人民幣105.6億元，暴增52.3%。（美聯社）

中移動、中國聯通及中國電信三大電信業者全數公布去年財報，除了營收 獲利穩定成長外，三大電信有志一同大手筆投入研發，力拚科技自立自強，尤其中國電信研發金額105.6億元（人民幣，下同，約15.4億美元），暴增52.3%。

一財網報導，從利潤表來看，中國電信大幅增長的研發費用是拖累公司經營數據不及市場預期的重要影響因素之一。2022年，中國電信研發費用高達105.6億元，年增幅度達到52.3%。

三大電信在2022年全年的研發投入均出現大增。中國聯通研發投資 68.3億元（約10.01億美元），年增42.7%。中國移動研發投資181億元（約26.54億美元），投入金額最高，但增長幅度16.1%，相對較小，而中國電信是三家中研發投入增幅最大的。

對於研發投入的大幅增長，中國電信表示，主要原因是公司持續加大研發投入，加強雲網融合、5G 、AI等核心技術研發。另外兩家並沒有給出非常細緻的說明。

中國電信研發投入暴增的影響直觀反映在業績的增速上，然而巨量的研發投入是否能夠換來新的業績增長點？在財報中，中國聯通也指出，電信行業數位化、網路化、智慧化轉型升級的新需求日益高漲，創新產品研發將成為可持續發展的長期挑戰。

中國資訊通信研究院在近期發布的「電信業數位化轉型發展白皮書（2022年）」曾指出，目前三大電信在新業務收入增長驅動力的穩定性、可持續性尚存風險。

具體而言，風險主要體現在兩個方面：電信業的金融科技、數位內容、智慧家庭、5G 專網、雲計算、系統集成、大數據，以及資源價值升級類業務的市場規模相對較小，投入較大，且存在新業務領域產品不精、不強等突出問題；產業數位化市場仍處於培育期，而且產業數位化市場需求是碎片化、多樣化、專業化的，電信業還需要投入大量的成本和時間探索高效益的規模化發展路徑。