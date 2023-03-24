在岸人民幣匯率 攀一個月高點

美國聯準會升息 1碼後，在岸人民幣對美元快速升值，23日下午盤收在6.8289，來到一個多月高點，較上一交易日收盤價升值614點，升幅0.89%。

人民幣對美元即期匯率23日早盤開高走高，接連升破6.85、6.84、6.83和6.82關口，盤中最高至6.8160，下午盤16時30分收於6.8289，升幅0.89%。

更多反映國際投資 者預期的離岸人民幣對美元升破6.82關口，盤中最高升值至6.8107。

興業證券分析，無論美國是否能拉著歐洲協同寬鬆，今年美元相對於新興市場貨幣都將面臨下行壓力，如果美國單邊寬鬆，則海外投資人持有美債意願恐進一步下滑，而如果美國借著銀行危機拉著歐洲一起寬鬆，儘管美元相對於其他發達市場貨幣不會下跌太多，但會使通膨問題更加嚴重。

興業研究在研報中指出，歐央行升息態度堅決，立場較美國聯準會更加鷹派，打壓美元指數 。但美國基本面繼續相對改善，一定程度托底美元指數，預計美元指數短線偏弱震盪。受到美元指數走弱和近期外資重返A股影響，人民幣短線有望升值。

中金公司指出，近期在美債利率快速回落的背景下，美元指數變動相對偏小，這是因為歐美銀行風險的暴露所帶來的流動性收緊和避險情緒雖然可以起到支撐，但升息預期的快速降溫也起到了一定程度的對沖。

往後看，美元指數支撐位在100，阻力位103後看106，真正趨勢性拐點要看下半年中國大陸的經濟成長情況。