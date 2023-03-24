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搭ChatGPT熱潮 鴻海旗下公司富聯股價 3月來大漲近8成

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海旗下工業富聯搭上ChatGPT引發的AI伺服器熱潮，3月以來股價狂飆近八成，市值飛越人民幣3000億元大關。（本報資料照片）
鴻海旗下工業富聯搭上ChatGPT引發的AI伺服器熱潮，3月以來股價狂飆近八成，市值飛越人民幣3000億元大關。（本報資料照片）

鴻海旗下工業富聯（FII）搭上ChatGPT引發的AI伺服器熱潮，3月以來股價狂飆近八成，市值飛越人民幣3000億元（下同，約439.87億美元）大關，23日達3374億元（約494.75億元），超越母公司鴻海，預料將引爆鴻海新一波補漲行情。

另外，鴻海持有FII股權84.8%，FII股價飆漲，鴻海持股市值大增約1150億元（約168.62億美元），堪稱最大贏家。

業界認為，FII業務體現鴻海集團製造與整合能力，若投資人看好鴻海集團在AI相關應用業績爆發力，理應押注鴻海，如今FII股價先行大漲，市值超車鴻海，預期鴻海也將展開補漲行情，成為台股多頭新勢力。

鴻海董事長劉揚偉對未來掌握人工智能與生成式AI商機商機胸有成竹，強調相關趨勢熱轉，「鴻海一定會受惠」。市場解讀，FII短線飆漲，凸顯對岸股民對鴻海集團未來掌握AI與ChatGPT商機高度肯定。

劉揚偉透露，今年集團將積極衝刺雲端網路產品、電腦終端產品，以及元件其他產品三大類產品線，其中，鴻海2022年伺服器營收約近1兆元台幣，當中的AI伺服器約占20%，營收規模超過2000億元台幣，今年在ChatGPT暴紅之下，雲端服務供應商（CSP）與AI伺服器需求強勁，對算力需求龐大，鴻海一定會受惠。

他強調，已有更多客戶選擇鴻海，使得鴻海市占率不斷擴大。

尤其AI伺服器近期因為ChatGPT爆紅，大家都明顯感受到「需求相當強硬」，整體來說，CSP與AI伺服器強勁需求，將為鴻海伺服器事業持續帶來貢獻。

FII在AI著墨多年，2017年與合作夥伴推出全球第一台AI伺服器「HGX1」，如今已邁入第四代，最新的「HGX4」運算能力是HGX1的32倍，出貨成本僅HGX1的三倍。FII內部看好，HGX4的市場空間龐大，廣受關注的ChatGPT用到的伺服器，就是HGX系列型號。

FII強調，算力需求增長不僅帶動AI伺服器出貨上揚，也會帶動整個超算系統架構的升級，包括中央處理器、運算加速器、高效能記憶體、更高的頻寬等。

此外，算力指數級增長，會帶來巨大能耗，工業富聯提前布局資料中心液冷及沉浸式散熱產品，HGX4即採用水冷和氣冷兩種散熱技術，隨著綠色產品趨勢鋪天蓋地而來，如何降低高速運算能耗，將日益重要。

根據FII的2022年報告，該年度其AI伺服器及高速運算出貨增長迅速，在2022年雲端服務供應商產品中，占比增至約20%，並在大陸、北美和東南亞建立雲計算產品的三大製造中心。

鴻海 AI ChatGPT

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