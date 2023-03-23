「資訊界拼多多」 趣頭條將在美退市

中國網科巨頭騰訊曾投資 、「移動內容聚合第一股」中概股趣頭條宣布，從美股那斯達克 退市，股票將於美國當地時間3月23日那斯達克開盤時暫停交易。消息一出，趣頭條在美國當地時間3月21日，股價 暴跌58.89%，收盤價為0.296美元，距離股價最高點，市值已蒸發超過99.6%。

趣頭條APP於2016年6月上線，以娛樂、生活資訊為主體內容，被稱為「資訊界拼多多」和「五環外的今日頭條」等標籤。

趣頭條曾獲得騰訊、尚珹資本、順為資本、小米、華新致遠等眾多知名機構投資。並於2018年9月赴美上市，創造了當時中企在那斯達克最快的上市紀錄。

趣頭條一度成為下沉市場裡裝機最多的閱讀類APP。在上市之際，趣頭條APP已累計裝機量達1.54億，月活用戶4880萬。

投資界報導，趣頭條上線後短時間內獲得大量用戶和流量，很大程度得益於推行的「網路賺錢」模式。趣頭條APP用現金激勵用戶閱讀新聞，打出「看新聞就能賺錢」口號，用戶只要登錄、簽到、瀏覽新聞、分享拉新等都可獲相應現金獎勵。

然而，靠著補貼用戶實現大量增長的趣頭條，並沒有核心競爭力，自身業務的虧損不斷也使得趣頭條的業績難以為繼。

艾媒諮詢CEO張毅表示，過去透過廣告、行銷，其實也支撐起不錯的流水，但在後續，內容聚合平台如今日頭條及各類短視頻平台的分流對趣頭條影響很大。