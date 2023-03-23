昆山拔頭籌 成為中國首個GDP破5千億大縣

昆山成中國首個GDP超過5千億人民幣縣級城市。圖為昆山周莊古鎮，夜色格外迷人。（新華社）

台商聚集的江蘇省昆山市近年一直蟬聯中國最強經濟大縣，近日第一財經整理各省市縣的統計公報、政府工作報告或公開數據後發現，中國2022年GDP超過千億人民幣的縣增加到52個，比前一年多了9個；而昆山GDP總量已經突破5000億元（人民幣，下同），甚至超過了8個省會城市。

去年越過千億門檻的9個縣級城市分別為山東省的壽光市、鄒城市、江蘇省的儀徵市、沛縣、高郵市、東台市、福建省的閩侯縣、湖北省的仙桃市、內蒙古自治區的伊金霍洛旗。

至於這些千億縣中，前10強是昆山、江陰、張家港、晉江、常熟、慈溪、宜興、神木、長沙縣和義烏。作為領頭羊的昆山去年GDP總值首度達到突破5000億的5006.7億元，同比增長1.8%，成為中國首個GDP突破5000億元的縣域。昆山若與所有地級市以上的城市比較, 它的GDP總量超越了貴陽、蘭州、烏魯木齊、銀川、海口、西寧、呼和浩特及拉薩等8個省會城市，可以排在全中國第57位。

昆山的城市規模也不斷壯大。根據「2020中國人口普查 分縣資料」，昆山的城區人口達141.43萬人，躋身全中國106座大城市行列，也位居縣級市第一位。

除了昆山之外，連續多年穩居在全中國次強縣、同屬江蘇省的江陰市，也可能在今年突破5000億關口，江陰市去年GDP已高達4754.18億，與昆山只差200多億。

除了前兩強，位處第三與第四的張家港和晉江都是3000億級的梯隊，要達到5000億元的門檻 ，還有很長的路要走。