拚碳中和 中國連3年減產粗鋼 全球生產企業關注

為實現碳達峰和碳中和，中國考慮今年將粗鋼產量壓減2.5%。（新華社）

路透報導，兩名了解情況的消息人士稱，中國正考慮今年將粗鋼產量壓減2.5%左右，這將是中國第三年實施粗鋼減產政策，中國為實現碳達峰和碳中和，已連續兩年進行粗鋼減產，並且今年仍將持續。

參加會議討論的消息人士表示，這一目標是政策制定者在上周的一次會議上提出的，但尚未最終確定。中國發改委沒有立即回覆路透的置評請求。

中國國家統計局數據顯示，中國2021年粗鋼產量10.3億噸，為六年來首次下降，較2020年減少3%，2022年粗鋼產量10.13億噸，年減1.7%。

消息人士稱，在上周的會議上，也有一些人認為2.5%的壓減量過高，因為考慮到中國經濟仍在復甦過程中。今年的目標預計將在上半年確定。

中國的鋼鐵生產計畫受到全球鐵礦石生產企業的密切關注，他們每年向中國供應約10億噸煉鋼原料。

近幾個月來，由於市場預期大陸經濟復甦帶來的強勁需求，鐵礦石價格出現上漲，中國國家發改委正在研究做好鐵礦石保供穩價工作，將採取多種措施遏製鐵礦石價格不合理上漲。

上海證券 報報導，東海期貨黑色金屬高級研究員劉慧峰表示，如果說從去年11月以來這輪鐵礦的價格上漲，前期多少有一些基本面支撐的話，那麼現在則明顯偏離實際。

若以美元價格來看，這輪鐵礦石價格已經反彈60%，明顯偏離基本面。多位鋼鐵業內資深人士直言，此輪鐵礦石價格上漲，背後金融炒作的影子較明顯。中國國家發改委等監管部門，已多次提醒警惕「市場炒作」，並且今年以來已經五次「打鐵」。

其中，3月17日，國家發展改革委價格司發布消息，會同有關方面赴青島港、唐山港開展調研，提醒告誡鐵礦石貿易企業依法合規經營，不得囤積居奇、哄抬價格。

針對鐵礦石價格「非理性」上漲，中國監管部門頻頻發聲，將採取措施遏制鐵礦石價格不合理上漲。

受到中國監管部門警告，加上鋼鐵重鎮唐山因為空汙重啟限產措施，導致大商所鐵礦石期貨連三個交易日收黑，失守人民幣900元關口，報每噸人民幣879元。