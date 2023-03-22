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中國恢復澳洲煤炭進口 2月年增20.6%

記者廖士鋒／綜合報導

中國與澳洲關係緩解後，澳洲煤炭進口大增。中國最新官方統計顯示，今年2月，中國從澳洲進口的煤炭20.7萬噸，年增20.6%，而1月進口數值為零。

財新網報導，2023年初，中國的澳煤進口實現「點對點放開」，三名接近此事的人士指出，今年1月3日中國發改委召集發電企業、鋼鐵企業開會，討論開放澳煤進口事宜，當時敲定發電公司大唐集團、華能國際、國家能源集團和鋼鐵製造商中國寶武四家企業可以點對點進口澳煤。

此前受雙方關係影響，自2020年10月起中國的澳煤進口量銳減，過去兩年的澳煤進口數據實際上均為滯留港口澳煤通關，並無新增進口量。

中國海關資料顯示，2021年進口澳煤1171萬噸，年減84.9%，占當年煤炭進口總量不足4%；2022年進一步下降至285.5萬噸，當年占比不到1%。而在2021年之前，澳洲長期占據中國進口煤第二大來源國，中國收緊澳煤進口後，轉向印尼、俄羅斯、蒙古、南非等國進口煤炭。

彭博引述消息人士指出，中國政府已解除為期兩年的禁令，正在全面恢復進口澳洲煤炭。路透則指出，有貿易商表示，3月與4月將會有更多澳洲煤炭（主要用於發電）運抵中國。

不過，復旦大學博士後彭中舟在《外交家》（The Diplomat）雜誌撰文指出，中國允許購買的澳洲煤炭數量有限，只有四家國有企業獲准購買澳煤，而且只能將這些煤炭供應自己，放寬的決定代表北京向澳洲坎培拉發出的政治信號，表明已準備好實施政策變革，以鞏固高層領導人營造的改善政治氛圍，如果坎培拉也採取行動改善與北京的關係，則可進一步放寬限制；否則，解禁進程將停止甚至逆轉。

澳洲 北京 俄羅斯

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