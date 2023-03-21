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香港金管局：瑞信風暴 港銀行承擔風險不大

記者葉文義／綜合報導
香港金管局及證監會20日指出，瑞士信貸香港分行總資產約為1000億港元，占香港銀行業總資產少於0.5%，香港本地銀行業對瑞士信貸的風險承擔不大。（美聯社）
香港金管局及證監會20日指出，瑞士信貸香港分行總資產約為1000億港元，占香港銀行業總資產少於0.5%，香港本地銀行業對瑞士信貸的風險承擔不大。（美聯社）

瑞士第一大銀行瑞銀（UBS）宣布以30億瑞士法郎（約32億美元）的價格買下爆發債務危機的瑞士信贷（Credit Suisse，瑞信）。對此，香港金管局及證監會20日指出，瑞士信貸香港分行總資產約為1000億港元（約127.4億美元），占香港銀行業總資產少於0.5%，香港本地銀行業對瑞士信貸的風險承擔不大。

瑞銀宣布併購瑞士信貸，雖然解決燃眉之急，但瑞士監管機構FINMA卻命令，瑞信發行的「AT1債券」將減記為零，相當於總額160億瑞士法郎（約172.6億美元）的債券形同壁紙。

香港金管局20日發布公告表示，瑞士信貸銀行在香港的業務包括一家受金管局監管的瑞士信貸香港分行，以及兩家受證監會監管的持牌法人團體，所有公司今天都照常營業，客戶可以繼續透過該分行存取款及使用瑞士信貸提供的交易服務買賣香港股票和衍生產品。

公告指出，香港銀行體系保持穩健，資本及流動性狀況充裕。2022年底香港本地註冊認可機構的總資本比率為20.1%，遠高於8%的國際最低要求。第1類機構的季度平均流動性覆蓋比率在2022年第4季為162.3%，遠高於100%的法定最低要求。

同時，香港金管局表示，瑞信的持牌法人團體並非股票市場和衍生品市場的前十大活躍經紀商，整體而言，他們沒有對香港市場構成重大風險。截至2023年2月底，瑞士信貸是香港第9大上市結構性產品發行人，占未到期單位的總市值約4％。

針對瑞銀集團收購瑞信集團的公告，香港金管局表示歡迎，並指將與香港證監會繼續與瑞士當局保持緊密聯繫，並密切監察金融市場運作。

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