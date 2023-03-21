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中國人行未調降貸款利率 連7月按兵不動 顯示官方認為房市已回暖

記者葉文義／綜合報導

中國人民銀行意外宣布降準後，外界原本預期人行會進一步調降3月貸款市場報價利率（LPR），人行20日公布的1年期LPR為3.65％，5年期以上LPR為4.3％，意外維持不變，這是LPR在去年8月下調後，連續第七個月「按兵不動」。顯示官方認為房市已回暖，但專家預估後續仍有調降利率的可能。

從報價形成機制來看，LPR主要由中國18家報價行按公開市場操作利率（主要指MLF利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，中國實體經濟信貸需求回暖，降息的必要性進一步降低，尤其中國國內房地產呈現明顯止穩復甦態勢，調整利率必要性不大。

不過，去年以來，市場普遍對中國房貸利率之錨—5年期以上LPR報價關注度較高，尤其在存量房貸與新增房貸利率懸殊、提前還貸潮等背景下，存量房貸下調呼聲漸高。

對此，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，考慮到降準和新一輪存款利率下調，有望為報價行在必要時壓縮LPR報價加點積累動能。其中，為儘快引導房地產行業實現軟著陸，不排除上半年單獨下調5年期以上LPR報價10至15個基點的可能。

民生銀行首席經濟學家溫彬對新京報表示，人行認為當前的實際利率水準已較為合適，短期繼續引導LPR下降的空間相對有限，今年初以來市場利率快速上行，銀行負債成本走高，LPR加點下調受限，人行降準加快落地，目的在緩解銀行負債端壓力，但此次降準幅度偏小，對減低銀行資金成本效益相對有限，暫不足以推動LPR下調。

回顧來看，人行在去年4月、12月曾先後兩次降準，也均未推動LPR下行。據測算，疊加本次降準大約推動銀行負債成本下降人民幣56億元，預估累計為銀行降成本超過人民幣178億元，但仍不足以推動LPR下調5個基點。

中信證券首席經濟學家明明表示，綜合考慮去年4月存款利率定價機制改革、9月六大行下調定期存款利率的降成本效果，後續推動LPR小幅下調還需要更強的政策信號。

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