下半年航空客運復甦新戰場 華航、長榮激戰兩岸、東南亞航線

今年上半年長程線、東北亞航班，華航、長榮航都已接近疫情前水準，載客率在八成以上。（本報資料照片）

全球航空客運復甦速度快，華航、長榮 航今年上半年長程線、東北亞航班都已接近疫情前水準，而且載客率都在八成以上；大陸兩岸航線 及東南亞航線成為下半年搶攻客運復甦新戰場，4月兩岸航線較元月總班數增加近五倍，同時開始擴增新航點。

各航空公司在後疫情時代積極復飛，華航、長榮航左右開攻，長程線全面增班復飛後，今年增班重心放在兩岸航線，以及搶東南亞市場轉機市場。

隨著國泰及大陸航空業者開始復飛搶客，像越南、菲律賓等主要機場的時間帶又趨近飽和狀態。

兩岸航線是含金量高的航線，台灣航空業者開始積極增班，同時新增新航點。華航3月26起復飛桃園-深圳、3月27起復飛桃園-廣州；長榮航空3月30日有桃園-深圳、4月14日桃園-廣州及4月28日桃園-杭州航線。

今年1月兩岸航線北京 、上海、成都、廈門等四個航點，每周航班只有個位數，隨著3月不斷增班，4月最新班表已來到兩位數，4月兩岸航線周總班數較元月增加近五倍，華航、長榮航關注市場需求，更滾動式調整航班。

華航表示，因應市場動態及機場規定，華航、華信增班兩岸航線，目前飛航北京、上海、成都及廈門等四個航點，4月起增加深圳、廣州；3月1日起廈門航線增至每周十班，已回至疫情前水準。3月26起恢復松山-虹橋起降，上海航線倍增至每周26班，也回到疫情前水準，3月26日起北京航線增至每周7班，四大航點總計每周飛航達45班。

華航已陸續復飛松山往返南韓首爾金浦及桃園往返峇里島、札幌、琉球、廣島、高松、維也納，高雄往返曼谷、東京成田、大阪、首爾仁川、香港以及台中-胡志明市航線亦已復飛，3月26日起將復飛桃園-釜山及桃園-羅馬。看好客運市場成長，華航將依市場需求調整航班，衝刺海外旅遊復甦商機。

長榮航及立榮航空兩岸航班也持續增班，3月26日起桃園-北京每日一班，桃園-成都每周二班、松山-廈門每周三班，上海航線每周將達27班，包括桃園-浦東每周15班、松山-浦東每周三班、松山-虹橋每周六班、高雄-浦東每周三班。此外，3月30日恢復桃園-深圳、4月14日恢復桃園-廣州、4月28日恢復桃園-杭州航線，每周各三班。

東南亞航線方面，3月30日起開闢桃園-克拉克新航線，每日一班，屆時長榮航飛航菲律賓將有馬尼拉、宿霧、克拉克三個航點，每周達到35班。