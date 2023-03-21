台灣外銷訂單連6黑 本月也不妙 統計處：Q2有望向上

台灣3月外銷訂單表現不如預期，圖為出口示意圖。（本報資料照片）

台灣經濟部統計處20日公布2月外銷訂單表現，訂單金額為421.2億美元，較1月下滑11.4%，年減18.3%，陷入「連六黑」。若排除春節因素，今年1、2月合計為896.3億美元，仍衰退18.8%，減幅創歷年同期次高。

統計處預估，3月外銷訂單金額為480億美元至500億美元，年減23.4%至年減20.2%，恐「連七黑」。統計處預估，第1季訂單金額為1376億美元至1,396億美元，年減約二成。

經濟部統計處處長黃于玲表示，原本預估2月年增率為減少10.8%到6.9%，結果年減18.3%，低於預期，主要是電子產品與資訊通信產品表現不如預期。她表示，目前來看廠商對3月訂單樂觀，第2季也有機會往上，但仍需觀察終端需求。

就出口主力的產品來看，資通信產品訂單金額1-2月為290.0億美元，年減4.8%。電子產品1-2月訂單金額為288.4億美元，年減21.8%，減幅創歷年同期次高。資通信產品受惠出貨遞延，1月出現172.3億美元、年成長9.8%的佳績，但只好轉一個月，2月訂單金額117.7億美元，年減逾二成。電子產品有高階製程價格較好的利多，但不敵終端需求疲弱，訂單連兩月低迷、年減逾21%。

光學器材2月年減38.0%，但較1月增加10個百分點。黃于玲說，面板價格出現止跌回升態勢，只要需求跟上，光學器材將有機會翻正。

在傳統貨品方面，基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品1、2月訂單均呈現年減28%至37%的負成長。

礦產品「一枝獨秀」，今年前二月訂單金額為25.1億美元，拿下歷年同期新高。黃于玲解釋，國際油價 較去年同期低，台灣廠商積極拓展海外市場，尤其是在受到俄羅斯 禁運的歐洲地區，逆勢衝出好成績。

據廠商對3月接單看法，按接單金額計算動向指數 則為54.3，預期3月整體外銷訂單金額將較2月增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為53.5、53.9及51.1。

廠商樂觀看待3月訂單，黃于玲說明，主因為第1季「季底效應」，加上大陸解封，廠商對中國大陸接單量仍有所期待；但另一方面， 54.3是11年來3月最低動向指數，國際大環境不佳下，終端需求仍偏冷。