大基金投資 轉向強鏈補鏈 二期規模逾296億美元

中國大基金二期積極布局中國國產半導體製造、設備等供應鏈。（中新社）

作為中國國家晶片 產業投資 風向指標，中國國家積體電路產業投資基金（簡稱大基金）一舉一動備受關注。相比大基金一期籌畫新一輪減持，大基金二期積極布局中國產半導體製造、設備等供應鏈 ，最新動向則將在半導體重鎮江蘇省展開積體電路投資對接會，展開系列「強鏈補鏈」的半導體投資。

大基金一期成立於2014年9月，由中國財政部、國開金融、中國菸草、亦莊國投等共同發起，基金管理人為華芯投資。據天風證券統計，大基金一期累計有效投資項目達70個左右，其中，積體電路製造占67％，設計占17％，封測占10％，裝備材料類占6％。可以看出，大基金一期的第一著力點是半導體製造領域。

2019年大基金一期過了五年投資期之後，按照其自身規畫，將進入回收期，開始分階段退出。同年大基金二期成立，註冊資本達人民幣2041.5億元（約296.42億美元），大基金二期現已進入全面投資階段。

大基金二期此前投資紫光展銳、中芯國際等公司，因為這些公司目前是中國國內數一數二的科技製造型公司。不過，按照相關進度，大基金二期的投資方向會以設計、材料以及設備等為主。

然而，去年大基金高層接連被調查，對晶片行業的投資產生了一定影響。但進入2023年後，大基金二期又有多項投資消息傳出。

據每日經濟新聞，今年1月初，華虹半導體發布公告稱，已與子公司華虹宏力、國家積體電路產業基金二期、無錫市簽訂合營協定，四方將分別出資8.8億美元、11.70億美元、11.66億美元、8.04億美元設立合營企業。

進入3月，晶片存儲企業長江存儲股東結構發生變更，新增大基金二期、長江產業投資集團有限公司及湖北長晟發展有限責任公司等股東。其中，大基金二期認繳出資人民幣128.87億元，持股比率達12.24％。

大基金二期近期還將在江蘇展開積體電路投資對接會，科創板日報報導，一位半導體領域業內人士表示，江蘇是中國積體電路第一大省，無論是無錫還是南京，製造端和封測端均有龍頭企業，且占到全中國的四分之一。江蘇在積體電路上有很強的產業優勢，與大基金二期一起做投資對接會也是很正常的。

實際上，在大基金二期的有限合夥人（LP）名單中，江蘇疌泉積體電路產業投資有限公司為出資人，投資金額為人民幣100億元，這家公司的大股東為江蘇省財政廳。