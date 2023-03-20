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中國造車新勢力 「蔚小理」虧損擴大近2倍

記者林宸誼／綜合報導

隨著小鵬汽車發布財報，中國造車新勢力「蔚小理」都交出了2022年的財報成績。總體來說，三家公司在2022年都是增長，發布更多車型，賣掉更多新車，獲得更多收入。但同時，無一例外的虧損也在擴大。

蔚來、理想的年收入都衝過人民幣400億元（約58.07億美元）大關，小鵬還在300億元以下徘徊。然而蔚來、小鵬、理想分別虧損人民幣144億、91、20億（約20.9、13.21、2.9億美元）。加起來虧損金額比2021年翻了近1.8倍。

財經網用戶端「深燃財經」報導，去年蔚來、理想、小鵬收入分別是人民幣493億元、453億元、269億元。賣掉的新車數量分別是12.25萬輛、13.32萬輛、12.08萬輛。

汽車銷量差別不大，收入規模差別很大，原因是車輛售價不同。蔚來的車平均售價在人民幣40萬元上下，理想是人民幣30多萬，而小鵬是人民幣20萬元。轉換成收入記帳，蔚來平均每賣掉一輛車能收入人民幣37萬元，理想是人民幣33萬元，小鵬是人民幣21萬元。這直接決定了盈利空間有多大。

然而收入增加不代表就能賺錢，在最能衡量盈利能力的毛利率上，「蔚小理」在2022年都是下滑的。

蔚來的車輛銷售毛利率，從2021年的20.1%下降到2022年的13.7%；理想從20.6%降到19.1%；小鵬從11.5%降到9.4%。車賣得更多了，但盈利空間更小了。

從金額來看，蔚來虧損最多，是典型的賠本賺吆喝。但從結構來看，賺錢最難的是小鵬，只有人民幣269億元的收入，卻虧損人民幣91億元，虧損率達到34%，高於蔚來的29%。

蔚來、理想、小鵬去年的公司毛利率分別是10.4%、19.4%、11.5%。不過，由於蔚來的車單價高，算下來毛利潤並不低。2022年，蔚來每賣掉一輛車，平均能賺人民幣4.2萬元，理想是人民幣6.3萬元，小鵬是人民幣1.9萬元。

綜合來看，小鵬的車賣得最便宜，虧損最多，賺錢最難；理想的財務狀況相對健康，盈利能力最強。

造車進入2023年，競爭上升到前所未有的高度。各車企之間從卷產品、配置、價格，到卷戰略、組織、文化。任何一方面掉鏈，都可能陷入危機。

小鵬是2021年的新勢力銷量冠軍，但在2022年銷量被蔚來、理想、哪吒反超。去年小鵬的股價一度跌至冰點，銷量一蹶不振，董事長何小鵬在內部進行大刀闊斧組織變革，才挽回一點信心。

在財報電話會議上，小鵬給出了今年第1季的新車交付預期是1.8萬到1.9萬輛之間，遠低於蔚來和理想。蔚來是3.1萬到3.3萬輛，理想是5.2萬到5.5萬輛。小鵬的收入預計在第1季下滑近五成。

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