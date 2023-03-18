俞敏洪：寧願當沒錢的流浪漢 周圍的企業家都沒有高質量生活

新東方創始人俞敏洪。（取材自每日經濟新聞）

新東方創始人俞敏洪17日表示，如果自己再選擇，會希望當個旅行者，寧願當個沒錢的流浪漢，也比當個有錢的企業家符合自己的性格。在談到高質量發展這部分時，他還表示，「認識的周圍這些老朋友企業家，沒有一個有著真正的高質量的生活。」

第一財經日報報導，俞敏洪在2023亞布力論壇年會上指出，自己周圍的企業家都在沒日沒夜的幹活：這些企業家把所有的精力，都放在了企業發的展上面，大陸經濟的繁榮是跟每一個企業的發展和成長連在一起的。

俞敏洪談到：「就像去年我遇到困難時做了東方甄選後很多人問我你為什麼不退休 ？為什麼還有勇氣重新投入去做？我說這是一個不需要思考的問題，因為我們這些人就是生而為贏來的。」

俞敏洪表示，這個「贏」不僅是為自己的企業而贏，要為整個的民族和國家去贏，我們的投入表面上是為了企業的生存，背後是為了整個國家的繁榮。

「任何個別企業的倒閉或者是遇到困難是不重要的，重要的是整個企業家群體依然願意全心全意地去奮鬥。」俞敏洪以自己投身到東方甄選的發展為例，認為最重要的核心依然是激發和弘揚企業家精神。

澎湃新聞報導，俞敏洪還談到最近大熱的聊天機器人ChatGPT 時表示，企業家不僅要專注自己的企業，更要關注世界變化和發展。作為企業家，沒有玩過ChatGPT，沒有資格談高科技發展，「年齡不是問題，思想僵化、不接受新鮮事物才是問題。」

俞敏洪多次以直播平台「東方甄選」轉型成功的經驗舉例稱，東方甄選之所以能成功，很大原因是在其他人沒玩抖音 的時候，他很早就開始玩抖音、在抖音帶貨，如果沒有自己提前在抖音帶貨的經驗，就沒有後來的成功轉型。