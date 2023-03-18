我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

訂單外移 珠三角電子廠無班可加 工資比疫期時還低

記者林宸誼／綜合報導
今年以來中國珠三角電子工廠因招工需求下降，無班可加。（取材自經濟觀察報）
今年以來中國珠三角電子工廠因招工需求下降，無班可加。（取材自經濟觀察報）

珠三角工廠招工旺季不旺，今年開年以來招聘單貼不滿公告欄的一半，工資待遇也回到幾年前，甚至不如疫情期間某些時候，代表招工需求下降，今年電子廠無班可加。

經濟觀察網報導，在深圳一家生產新型電子元器件員工黃蓉表示，公司周周雙休，工作日上八個小時也不加班了，月入2800元（人民幣，下同，約406.6美元），「公司情況好的時候，每月工資大約5000元，今年外面環境不好，就算工資低，也不敢輕易辭職。」

黃蓉指出，如果不加班，工資就按深圳最低工資水準發，2000多。以她的工資條顯示，2022年12月、2023年1月期間加班時長，分別是33小時、0小時。「過年前公司也不忙，我們從 1月10日放到2月1日，回來到現在也沒怎麼加過班。」

廣東佛山工業區附近一名大型連鎖人力資源公司營業據點主管陳淼指出，今年來勞務市場情況是，工廠沒有活兒，招工的需求明顯下降。」

陳淼還指出，根據往年經驗，此時應該是工廠招工旺季，但今年開年以來招聘單貼不滿信息欄招聘單的一半，工資待遇也回到幾年前，甚至不如疫情期間某些時候。

而陳淼的公司在全中國有60個營業據點，在珠三角、長三角等地也都有駐廠人員，但目前因效益不好，總公司也準備啟動裁員、輪休計畫。

一名智慧家居公司負責人表示，目前自己面臨的狀況是「C端消費不足，B端投資不足」。

他提到，政府解除防疫措施以來，門市客流量、咨詢量明顯增加，但整體消費力不足，尤其是中高階產品銷售，另一方面，公司在投資新產品、新品類方面比較猶豫，不敢下手。

這名智慧家居公司負責人認為，「明顯信心不足，境內是向好的趨勢，恢復慢，出口去年下半年萎縮，還沒恢復。」

以該公司床架出口業務為例，「往年『黑五』後會有訂單爆發，去年『黑五』完全沒有訂單。」從整個行業的情況來看，訂單被越南等東南亞國家分走了，且趨勢有加快跡象。

疫情 投資 黑五

上一則

瑞士信貸難以重振投資人信心 股價再度走弱

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

2月消費退潮 零售開支跌0.4% 上餐館減2.2%

2月消費退潮 零售開支跌0.4% 上餐館減2.2%
聖他克拉拉縣與蘋果換地 建教師可負擔住房

聖他克拉拉縣與蘋果換地 建教師可負擔住房
農地工廠納管 環保團體批審查太鬆

農地工廠納管 環保團體批審查太鬆

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
貝萊德執行長芬克。美聯社

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

2023-03-15 12:15
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
「末日博士」羅比尼，認為以某些標準來看，瑞士信貸可能大到不能倒，也可能大到不能救。路透

末日博士羅比尼：瑞士信貸可能大到不能救

2023-03-15 11:22
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5