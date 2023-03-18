訂單外移 珠三角電子廠無班可加 工資比疫期時還低

今年以來中國珠三角電子工廠因招工需求下降，無班可加。（取材自經濟觀察報）

珠三角工廠招工旺季不旺，今年開年以來招聘單貼不滿公告欄的一半，工資待遇也回到幾年前，甚至不如疫情 期間某些時候，代表招工需求下降，今年電子廠無班可加。

經濟觀察網報導，在深圳一家生產新型電子元器件員工黃蓉表示，公司周周雙休，工作日上八個小時也不加班了，月入2800元（人民幣，下同，約406.6美元），「公司情況好的時候，每月工資大約5000元，今年外面環境不好，就算工資低，也不敢輕易辭職。」

黃蓉指出，如果不加班，工資就按深圳最低工資水準發，2000多。以她的工資條顯示，2022年12月、2023年1月期間加班時長，分別是33小時、0小時。「過年前公司也不忙，我們從 1月10日放到2月1日，回來到現在也沒怎麼加過班。」

廣東佛山工業區附近一名大型連鎖人力資源公司營業據點主管陳淼指出，今年來勞務市場情況是，工廠沒有活兒，招工的需求明顯下降。」

陳淼還指出，根據往年經驗，此時應該是工廠招工旺季，但今年開年以來招聘單貼不滿信息欄招聘單的一半，工資待遇也回到幾年前，甚至不如疫情期間某些時候。

而陳淼的公司在全中國有60個營業據點，在珠三角、長三角等地也都有駐廠人員，但目前因效益不好，總公司也準備啟動裁員、輪休計畫。

一名智慧家居公司負責人表示，目前自己面臨的狀況是「C端消費不足，B端投資 不足」。

他提到，政府解除防疫措施以來，門市客流量、咨詢量明顯增加，但整體消費力不足，尤其是中高階產品銷售，另一方面，公司在投資新產品、新品類方面比較猶豫，不敢下手。

這名智慧家居公司負責人認為，「明顯信心不足，境內是向好的趨勢，恢復慢，出口去年下半年萎縮，還沒恢復。」

以該公司床架出口業務為例，「往年『黑五 』後會有訂單爆發，去年『黑五』完全沒有訂單。」從整個行業的情況來看，訂單被越南等東南亞國家分走了，且趨勢有加快跡象。