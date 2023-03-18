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比亞迪快攻智駕投資AI晶片 入股昆侖芯

記者林宸誼／綜合報導
比亞迪投資AI晶片公司昆侖芯，引發關注。（中新社）
比亞迪投資AI晶片公司昆侖芯，引發關注。（中新社）

中國電動車龍頭比亞迪投資AI晶片公司昆侖芯，引發關注。據商業查詢平台「天眼查」顯示，昆侖芯工商變更，新增股東包含比亞迪、北京中關村科學城等股東，註冊資本由1767萬（人民幣，下同，約256.57萬美元）增至1786萬元。昆侖芯科技人士透露，後續比亞迪會和昆侖芯有更深入的合作。

備受矚目的是，昆侖芯AI晶片已經迭代兩代，超2萬片的量產落地，採用100%自研XPU架構。其中，第二代昆侖芯採用7奈米製程，而4奈米製程正在研發中，已完成無人駕駛場景端到端性能適配。

昆侖芯正研發的第三代AI晶片，是針對高階自動駕駛系統，未來會考慮推出定製的車規高性能的SOC系統級晶片，計畫第三代將於2024年初量產。

新浪財經報導，儘管比亞迪此次投資昆侖芯獲股權0.33%，看似毫不起眼，卻不難看出比亞迪對智能駕駛的態度，已經由「守」發生轉變。

自2021年開始，比亞迪在智能駕駛方面的動作變得格外頻繁。先是戰略投資了地平線，宣布2023年旗下部分車型將搭載征程5系列芯片；之後又和自動駕駛公司Momenta成立合資公司「迪派智行」，面向高階自動駕駛布局。與此同時，比亞迪還在2022年領投了光學雷達企業速騰聚創。幾乎同一時期，選擇百度作為智能駕駛系統供應商；和英偉達就DRIVE Hyperion 平台達成合作，2023年上車部分車型。

科創板日報報導，昆侖芯第一代AI晶片基於昆侖芯自研架構XPU設計，針對雲端推理場景，支持通用AI算法，在百度搜索引擎、小度等業務中部署，涉及互聯網、工業製造、智慧金融、智慧交通等領域。

昆侖芯第二代AI芯片基於自研架構昆侖芯XPU-R而設計。相比第一代產品，第二代AI芯片主要為數據中心高性能計算提供算力，支持自然語言處理、計算機視覺、語音以及傳統機器學習等各類人工智能任務。

AI 晶片 投資

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