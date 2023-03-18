我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

聯想專利案敗訴 須賠InterDigital近1.4億美元

記者黃雅慧／綜合報導

綜合媒體報導，英國倫敦高等法院裁定，中國知名電腦品牌聯想集團須向美國科技公司「InterDigital」支付近1.4億美元，以獲得其電信專利組合的許可。

InterDigital於2019年對聯想提起訴訟，內容涉及3G、4G和5G標準必需的專利條款。雙方在該訴訟上纏鬥多年，且已進行五次獨立審判，重點放在InterDigital專利授權的公平、合理和非歧視 （FRAND） 條款。

值得注意的是，或許是賠償金額與力度未如想像中強，聯想對此判決表示「科技行業和我們所服務的客戶的一次重大勝利」；反而是InterDigital計畫再上訴。InterDigital首席法務官施密特（Josh Schmidt）在聲明中指出，認為該決定的某些方面沒有準確反映該公司的授權計畫。

對業內人士而言，InterDigital不令人陌生，因為中國科技公司如OPPO、華為、小米都與該公司有過訴訟，包括日韓科技公司如LG、三星與松下等都難逃InterDigital的纏鬥，而LG、三星與松下選擇與之達成協議許可。美國軟體公司微軟還曾指控InterDigital為「專利流氓」。

而InterDigital也利用專利授權保持營收持續增長。業內人士觀察其盈利模式在於，將所有研發投入轉化為專利，再用專利向終端廠商收取許可費。該模式使InterDigital必須盡可能以有利己方的許可條件與盡可能多的終端廠商達成許可協議。

三星 營收 歧視

上一則

瑞士信貸難以重振投資人信心 股價再度走弱

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

世報數位發展新方向 六大優化一次看

世報數位發展新方向 六大優化一次看
喬州新版選民登記系統 上線

喬州新版選民登記系統 上線
快看世界／哪裡居民小費給最多？加州這城居榜首

快看世界／哪裡居民小費給最多？加州這城居榜首
Salesforce加入AI戰場 推聊天機器人優化行銷工作

Salesforce加入AI戰場 推聊天機器人優化行銷工作

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
財長葉倫。(Getty Images)

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

2023-03-12 11:27
貝萊德執行長芬克。美聯社

貝萊德CEO：SVB觸發滾動危機 下波倒下的是這些業者

2023-03-15 12:15
SVB金融集團執行長貝克（Greg Becker） 。（ 路透）

引爆金融地雷的矽谷銀行 掌門人何許人也？

2023-03-12 15:45
「末日博士」羅比尼，認為以某些標準來看，瑞士信貸可能大到不能倒，也可能大到不能救。路透

末日博士羅比尼：瑞士信貸可能大到不能救

2023-03-15 11:22
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26

超人氣

更多 >
「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬

「我痛不欲生」華翁慘遭殺豬實錄 掏空退休老本55萬
好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚

好市多科克蘭品牌這6種食品 網友都說讚
郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發

郭文貴曼哈頓豪華公寓大火 疑遙控引發
年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組

年度檢驗：草莓、菠菜「毒」占鰲頭 藍莓也列含農藥組
擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5

擁10萬年薪 但住在紐約等地花起來更像賺不到4萬5