聯想專利案敗訴 須賠InterDigital近1.4億美元

綜合媒體報導，英國倫敦高等法院裁定，中國知名電腦品牌聯想集團須向美國科技公司「InterDigital」支付近1.4億美元，以獲得其電信專利組合的許可。

InterDigital於2019年對聯想提起訴訟，內容涉及3G、4G和5G標準必需的專利條款。雙方在該訴訟上纏鬥多年，且已進行五次獨立審判，重點放在InterDigital專利授權的公平、合理和非歧視 （FRAND） 條款。

值得注意的是，或許是賠償金額與力度未如想像中強，聯想對此判決表示「科技行業和我們所服務的客戶的一次重大勝利」；反而是InterDigital計畫再上訴。InterDigital首席法務官施密特（Josh Schmidt）在聲明中指出，認為該決定的某些方面沒有準確反映該公司的授權計畫。

對業內人士而言，InterDigital不令人陌生，因為中國科技公司如OPPO、華為、小米都與該公司有過訴訟，包括日韓科技公司如LG、三星 與松下等都難逃InterDigital的纏鬥，而LG、三星與松下選擇與之達成協議許可。美國軟體公司微軟還曾指控InterDigital為「專利流氓」。

而InterDigital也利用專利授權保持營收 持續增長。業內人士觀察其盈利模式在於，將所有研發投入轉化為專利，再用專利向終端廠商收取許可費。該模式使InterDigital必須盡可能以有利己方的許可條件與盡可能多的終端廠商達成許可協議。