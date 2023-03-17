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台製造業無薪假 7300人2年新高

記者江睿智／綜合報導
台灣勞動部16日公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施事業單位2339家、人數1萬7674人，比上期增加81家、1162人，主要集中在製造業。示意圖。（路透）
台灣勞動部16日公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施事業單位2339家、人數1萬7674人，比上期增加81家、1162人，主要集中在製造業。示意圖。（路透）

台灣勞動部16日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，創逾兩年來新高。共2339家、1萬7674人實施無薪假，較上期增加81家、1162人。製造業實施無薪假人數破7000大關、達7300人，創2020年11月以來新高。

統計顯示，製造業有317家、7302人實施無薪假，較上一期增加970人。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，製造業這期各有一家汽車零組件、工具機、電線電纜、電子零組件業者，各通報100多人實施無薪假，合計就已經500多人，其餘則為30、50人的小廠商居多。

黃維琛指出，這期有一、兩家製造業廠商之前曾實施過無薪假，訂單回流便停止實施，這次又協議再實施，顯示外部景氣下滑因素依然存在，廠商訂單來源仍不穩定。

黃維琛表示，製造業無薪假人數再攀高，但過去一實施無薪假就是三個月之久，部分廠商這次與員工協議減班休息期間縮短；據勞動部了解，廠商未全然看壞景氣，認為訂單可能隨時回來，也不想造成員工不安、流失，因此選擇協議先實施一個月。勞動部將持續觀察製造業變化。

黃維琛說，目前內需產業就業市場相對穩定，有少部分與製造業連動的批發零售業者，跟進實施無薪假，因此本期批發零售業無薪假人數增加68人，來到1290人。

至於住宿餐飲、支援服務業（含旅行社）無薪假情勢大致持平，黃維琛說，目前已經有部分東南亞團客前來旅遊，但整體尚恢復到疫情前水準，因此部分旅行社維持實施無薪假。

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